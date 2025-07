Tari 2025, avvisi arrivati in ritardo. Il Comune: “Non ci saranno sanzioni”

Il Comune di Assisi informa i cittadini che non saranno applicate sanzioni, rispetto ad eventuali pagamenti della TARI 2025 successivi alla data di scadenza della prima rata (15 luglio 2025), qualora l’avviso di pagamento sia arrivato agli utenti in ritardo o a ridosso del termine previsto, nonostante l’ufficio comunale competente abbia provveduto a inviarlo nei tempi opportuni.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Entrate e Tributi del Comune ai seguenti recapiti 075 8138273 – 223 – 272- 488 o a mezzo mail: tributi@comune.assisi.pg.it. I giorni di apertura al pubblico, previo appuntamento ai numeri telefonici indicati, sono i seguenti: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Della Tari 2025 e degli aumenti per le tasche dei cittadini aveva parlato anche l’assessore Donatella Casciarri in un’intervista al Corriere dell’Umbria nei giorni scorsi: “Il consiglio comunale – aveva sottolineato – ogni anno si limita ad adottare il Piano Finanziario approvato dall’AURI nell’assemblea dei Sindaci, dove Rappresentiamo una piccola percentuale, e a prevedere la spesa in bilancio che per l’anno 2025 è pari a Euro 9.202.715,00 (iva compresa) da corrispondere al gestore GEST e a stabilire le tariffe distinguendo utenze

domestiche e non domestiche. Cittadini e imprese possono suddividere il pagamento in 3 rate; e poi c’è il bonus per famiglie in difficoltà in fase di definizione, ma per decisione dello Stato ogni utente vedrà applicata una maggiorazione, prevista dallo Stato, pari a 6 euro, a

copertura di questo bonus”. Questo perché lo Stato ha dato facoltà ai Comuni di applicare dei bonus, ma senza prevedere specifiche risorse.

