Tartaruga azzannatrice sequestrata a Cannara: è vietato detenerla in Italia

I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES, su segnalazione di un privato cittadino, hanno recuperato un esemplare di Chelydra serpentina – tartaruga azzannatrice – rinvenuta da un signore in un laghetto privato in Comune di Cannara (PG La tartaruga azzannatrice è piuttosto aggressiva quando è fuori dall’acqua; ha un corpo robusto, una lunga coda, muscoli del collo particolarmente sviluppati, che le consentono di sferrare abili morsi; ha una struttura ossea mascellare – “becco corneo” – che le consente di sferrare morsi potenti e pericolosi anche per l’uomo, potendo amputare di netto le falangi delle dita.

In Italia ne è vietata la vendita e la detenzione in quanto specie ricompresa tra quelle, di cui al DM 19.4.1996, considerate pericolose per la salute e la pubblica incolumità: introdotte illegalmente vengono poi abbandonate in natura una volta cresciute e diventate difficili da gestire. L’esemplare, in buone condizioni, è stato affidato in custodia all’erpetologo Carlo Guidi dello Zooproject di Perugia, una delle poche strutture in Italia autorizzata alla detenzione di rettili pericolosi, che sulla vicenda riferisce: “Il ritrovamento sempre più frequente di tartarughe azzannatrici nei nostri corsi d’acqua dimostra quanto sia facile l’adattamento di questi animali di origine Nord Americana al nostro ambiente. Sono in grado di fare letargo e quindi superare bene i nostri inverni. La Chelydra serpentina può raggiungere i 70 cm di carapace e qualche decina di kg di peso. Ogni volta che si introduce un essere vivente non autoctono in un ambiente si va a rompere il delicato equilibrio che esiste all’interno di qualsiasi ecosistema. Sarebbe auspicabile “bonificare” i nostri territori da questi animali, combattere la detenzione illegale per salvaguardare le popolazioni autoctone di pesci, anfibi, rettili ed anche uccelli”.

L’esemplare recuperato dai Carabinieri Forestali ha un carapace di 25 cm; presenta già una taglia importante, segnale di un lungo tempo in cui ha potuto esercitare la sua voracità nell’habitat locale privo di specie antagoniste per lei, può rappresentare un pericolo anche per la nostra Emys orbicularis, unica specie autoctona di tartaruga d’acqua. Per la nostra Regione non è il primo rinvenimento, un esemplare venne recuperato già nel 2010 ad Otricoli (TR) ed un altro nel 2012 a Gubbio (PG). E’ importante recuperare eventuali altri esemplari, per metterli in condizioni di sicurezza conferendoli a strutture idonee individuate dal Ministero dell’Ambiente. In caso di avvistamento prestare molta attenzione, evitare iniziative di recupero e segnalare il tutto prontamente ai Carabinieri Forestali. “Siate responsabili – l’appello dei carabinieri – non acquistate animali pericolosi e vietati”.

© Riproduzione riservata