Taxi benedetti in Piazza del Comune: un segnale di ripartenza

I taxi di Assisi benedetti in Piazza del Comune, per dare un segnale importante di ripartenza del turismo dopo il lungo e doloroso lockdown. “Siamo pronti a far decollare al meglio la stagione estiva”, spiegano i tanti tassisti che si sono ritrovati di fronte al Tempio di Minerva, praticamente tutti tranne qualcuno che non ha potuto partecipare, rappresentato comunque dai propri colleghi.

E l’acqua benedetta è scesa sui taxi della Città di Assisi per una manifestazione aperta a tutti gli operatori del settore, un segnale importante per una ripartenza che si spera sia rapida. Assisi ha voglia di ripartire cominciando nuovamente a vedere le vie della città piene di gente con i propri monumenti e le proprie chiese pronte di nuovo ad accogliere chi verrà a visitarle. E ciò sarebbe davvero bellissimo.

“Speriamo che si torni presto alla normalità – hanno detto i tassisti presenti in Piazza del Comune – c’è tanta voglia di ripartire. Questa città è unica al mondo nel suo genere, noi siamo più pronti che mai”.

Troppo ormai il tempo trascorso osservando strade, vie e vicoli vuoti, “alcune chiamate – sentendo alcuni operatori di strutture ricettive – e prenotazioni iniziano ad arrivare anche se a ritmo piuttosto lento”. Assisi ha voglia di tornare a risplendere, operatori commerciali e strutture ricettive in difficoltà non vedono l’ora di tornare sui ritmi di cui la città di San Francesco non può davvero fare a meno.