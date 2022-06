Tenta di rubare un videoproiettore, ma il plesso è sorvegliato per il referendum: messo in fuga

Voleva rubare un videoproiettore ma non ha fatto i conti con il referendum che fa sì che ogni sede di seggio sia sorvegliata per la regolarità elettorale. Tentato furto finito male nella notte tra l’11 e il 12 giugno 2022 al seggio di Tordandrea: una persona si è introdotta forzando la porta del retro della Scilla elementare con un piede di porco per rubare un videoproiettore. Le due poliziotte che stavano vigilando il sito sono intervenute, mettendo in fuga l’uomo. Ovviamente ciò non ha impedito le indagini del caso portate avanti dalla scientifica e dal locale Commissariato.

© Riproduzione riservata