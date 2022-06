Palio del Cupolone 2022, partita la festa di Santa Maria (foto)

Ufficialmente partito il Palio del Cupolone 2022 che animerà Santa Maria degli Angeli fino 18 giugno 2022, in piazza Garibaldi, con la festa organizzata dell’Ente Palio J’Angeli 800 in cui si sfidano i tre rioni angelani, del Campo, Ponte Rosso e Fornaci. La sfida è pensata per i “muje”, ragazzi fino all’età di 16 anni con la cerbottana, passa il mattone, ruzzola e birilli e la corsa dei carretti; ma anche per gli adulti con il tiro alla fune a tre, la gara su strada con il carro e le botti, la fionda e il gioco della “fabbrica”. Vari momenti di contorno fra concerto, danza, spettacolo ed enogastronomia (qui tutti i dettagli).

Non è mancato il ringraziamento e passaggio di consegne tra gli organizzatori del primo Palio: i Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio Abate 2016, capitanati da Marco Dusi, e il Presidente Moreno Massucci dell’Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800, presente con il Consiglio Direttivo davanti al Palazzetto Capitano del Perdono. Il Presidente dell’Associazione del Piatto Giovanni Granato ha dimostrato con loro la propria felicità per il

prosieguo della manifestazione che negli anni non è stata abbandonata. Piazza Garibaldi ha potuto accogliere e dare la parola anche a personaggi per l’Ente molto importanti come Padre Massimo Travascio Custode della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, il Parroco Padre Luca Paraventi, la rappresentanza del Comune di Assisi Paola Vitali e Giuseppe Cardinali. Ieri sera, con grande contentezza e stima da parte degli Angelani, è intervenuto anche un illustre sostenitore della festa Arnaldo Manini che da anni è sempre presente per il suo paese e affianca il Palio e i Rioni. Con grande piacere era presente il Vice Sindaco del Comune di Bastia Umbra il Dott.Fratellini che ha augurato una longeva vita al Palio Angelano, il Palio di San Michele che questo anno compie 60 anni.

Dopo l’apertura di ieri sera con i bandi di sfida e lo spettacolo danzante a cura di Umbria Ballet, il Palio del Cupolone continua questa sera, sabato 11 giugno 2022, un momento dedicato alla musica dell’800: “Il Palio all’Opera”, a cura dell’ Orchestra Lirica Umbra alla sua prima esibizione pubblica. Fondata dal tenore Claudio Rocchi, porterà in scena tra le più famose arie d’Opera, canzoni napoletane e brani sinfonici di compositori del secolo XIX, eseguiti da 10 orchestral. Prima del concerto verrà assegnato il Palio dei Mujie, realizzato da Elisa Covarelli della classe 3°C della Galeazzo Alessi.

Domenica alle 17.30 in piazza Garibaldi e vie del centro, i cortei storici dei Rioni, mentre da lunedì a mercoledì, sempre in piazza Garibaldi e sempre alle 21.30, le tre rappresentazioni teatrali rispettivamente del Rione Ponte Rosso – “La Società della Canaglia”- del Rione Fornaci – “Il Canto degli Italiani: ‘Nel mezzo del terror credemmo all’avvenire’” – e del Rione del Campo con “L’Elisir d’Amore”. Venerdì 17 alle 21:30 la disfida Giochi dei Rioni, mentre sabato alle 22.30 La Fabbrica, ultima sfida tra i Rioni e alle 23.30 circa l’assegnazione del Palio, quest’anno dipinto da Pietro Fragola; la sfida del Palio del Cupolone 2022 sarà decisa da Silvia Tagliaferri costumista e scenografa, Giovanna Cappuccio attrice e regista e Francesco Gonzales, storico. Non mancheranno infine le taverne diffuse, Trattoria Santucci, la Trattoria da Elide, Convivium, Carnalmente, La Pregiutteria Casa Norcia, Hotel Los Angeles Ristorante, La Tavola Rotonda, Antico Ristorante Biagetti Nuova Gestione ed il Ristorante Pizzeria Penny Lane.

FOTO © Mauro Berti-Redazione AssisiNews

(La manifestazione è uno degli sponsor di Assisi News e Assisi Eventi)

© Riproduzione riservata