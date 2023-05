Tentano un furto e, scoperti, negano i fatti: arrestati grazie alle telecamere

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti in via dei Barrocciai a Santa Maria degli Angeli dove era stato segnalato un furto in un furgone parcheggiato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il richiedente intento a discutere con i presunti responsabili. Sentito in merito, ha riferito che, dopo aver riaccompagnato il cugino a riprendere il furgone in un parcheggio, all’atto di ripartire, aveva sentito le grida di aiuto di quest’ultimo.

Sceso immediatamente dall’auto, il cugino gli aveva fatto notare la presenza di un uomo – successivamente identificato come un cittadino straniero, classe 1997 – intento a rovistare all’interno del proprio furgone. Poco dopo, in aiuto del 25enne, era sopraggiunto un altro ragazzo – un 26enne di origini straniere – che aveva iniziato a minacciare i due cugini. Gli operatori, a quel punto, hanno sottoposto a controllo i due cittadini stranieri che, sentiti in merito, hanno negato ogni addebito.

I poliziotti hanno quindi visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza che hanno confermato quanto raccontato dalla vittima.

Accompagnati presso gli uffici della Questura, al termine delle attività di rito, sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato.

Su disposizione del Pubblico Ministero, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, programmata per la mattinata odierna.

L’arresto è stato convalidato.

