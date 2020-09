Tentato furto a Piazza Matteotti: i carabinieri sventano il colpo, ferito un militare (foto)

Nottata movimentata quella tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre ad Assisi e dintorni. E grande impegno per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Ad Assisi, in Piazza Matteotti, tentativo di scasso alla cassa continua installata nel parcheggio. Un tentato furto sventato grazie all’allarme dato ai carabinieri della compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli. A segnalare i fatti, fra gli altri, anche una residente via Facebook: “Notte da far West ad Assisi”, scrive sottolineando. L’accaduto quando da poco erano passate le 3. L’intervento di Carabinieri sarebbe – da quanto di apprende – stato decisivo. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

Secondo la nota dei militari arrivata alle 14.20, il tentato furto in Piazza Matteotti sarebbe avvenuto con due automezzi di grossa cilindrata, un furgonato e una Mercedes, con cui i ladri hanno asportato l’intera cassa automatica. L’Arma dei Carabinieri, però, grazie alle forze in campo e alla immediata capacità di coordinamento delle proprie Centrali Operative, ha attuato diversi posti di blocco sulle arterie principali riuscendo così ad intercettare la banda in fuga; ne è scaturito uno speronamento ed un inseguimento, nel corso del quale la refurtiva veniva persa dai malviventi e recuperata dall’Arma. Durante l’operazione un militare della Compagnia di Assisi riportava lievi contusioni a seguito dell’urto con l’auto in fuga. Alle prime luci dell’alba l’auto di grosse dimensioni veniva ritrovata dai Carabinieri di Terni in area rurale nelle vicinanze di Acquasparta.

E anche Rivotorto viene segnalato un altro possibile tentato furto. A scrivere ad AssisiNews alcuni residenti, peraltro derubati qualche notte fa, allegando delle foto: “Abbiamo trovato impronte e persino un guanto insangunato in via passaggio vecchio, in un orto di mia proprietà. Verso le quattro di questa notte ha sentito i cani abbaiare e ha acceso le luci ma non ha visto niente; nell’orto del vicino, invece, abbiamo trovato un guanto con tracce di sangue. Capita spesso che la notte la gente gira fra le nostre proprietà incurante delle violazioni …noi siamo molto scossi e il fatto che ci siano entrate persone in casa non ci fa vivere tranquillamente”. E sempre a Rivotorto di Assisi Vigili del Fuoco impegnati per spegnere un incendio. È accaduto nella tarda serata di giovedì 17 settembre, con le squadre che hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Non si conoscono attualmente le cause che hanno scaturito l’incendio.

(Aggiornamenti nelle prossime ore)