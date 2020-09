Meteo Assisi 18-20 settembre 2020: fine settimana di vera estate, poi rinfresca

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 18-20 settembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, continua “l’estate settembrina” sul nostro territorio con alti valori termici sia di giorno che di notte oltre all’enorme siccità che sta attanagliando la nostra Umbria dove ormai molti fiumi sono ridotti a miseri rigagnoli. Desidero però fare quest’oggi una piccola riflessione assieme a voi, considerando che negli ultimi anni le precipitazioni si sono evidentemente fatte più brevi ma più intense e soprattutto sporadiche ma la media annuale regge nel suo complesso e tenendo conto che in Umbria siamo ora dati alla mano grosso modo sui 400mm di pioggia cumulata complessiva al suolo ossia il 50% di precipitazione rispetto a quella media annua che è di 800mm ciò sta a significare che, almeno sulla carta, tra oggi e fine anno dovrebbero cadere altri 400mm di pioggia circa ciò fa riflettere concretamente sulla possibilità che i prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre possano essere decisamente piovosi e generosi in termini di precipitazioni. Staremo a vedere, ma se la statistica non mente parrebbe essere davvero questo ciò che si palesa nell’immediato futuro, vedremo poi se confermare o smentire questa tesi.

Intanto come sempre vediamo il meteo Assisi 18-20 settembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria: ecco il tempo che ci riserverà questo fine settimana, che vi anticipo sarà bellissimo:

Venerdì e sabato: giornate quasi speculari con tantissimo sole e temperature anomale sia per quanto riguarda i valori massimi che quelli minimi. Poco davvero di altro da segnalare se non qualche sparuta classica nube di bel tempo durante le ore del pomeriggio. Ventilazione al suolo nord-orientale e moderata oggi venerdì, mentre più debole e attenuata domani sabato. Temperature massime tra 29 e 30 gradi.

Domenica : Classica ”giornata di attesa” che permane assai bella e soleggiata da mattina a sera da segnalare qualche nube in più nel corso delle ore pomeridiane e serali tuttavia il sole resterà il grande protagonista della scena. Rotazione dei venti dai quadranti sud-occidentali che cresceranno progressivamente di intensità da mattina a sera. Temperature massime sostanzialmente stabili intorno 30 gradi.

Chiudo come sempre questo spazio dandovi una anticipazione del tempo per la prossima settimana che, assai probabile, si rivelerà per gran parte tipicamente autunnale, piovosa e molto instabile con temperature in abbassamento a tratti persino sotto le medie del periodo. A tutti voi l’augurio di trascorrere un sereno weekend da Luca Tiberti e dalla redazione di AssisiNews!