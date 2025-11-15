Tentato furto a Santa Maria, ladri messi in fuga dal cane

L'animale ha abbaiato svegliando i proprietari

15 Novembre 2025 Cronaca 764

Tentato furto nella notte di sabato 15 novembre in via Ugo La Malfa, a Santa Maria degli Angeli dove alcuni malviventi hanno prima scavalcato un cancelletto esterno e poi raggiunto il primo piano arrampicandosi fino al terrazzo di un’abitazione. Dopo aver forzato una finestra, stavano per introdursi all’interno quando il cane di casa ha iniziato ad abbaiare con insistenza, mettendo in allarme i proprietari e costringendo i ladri alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo.

L’episodio non è isolato: nelle ultime settimane, infatti, diversi residenti della zona hanno segnalato sui social movimenti sospetti, alimentando crescente preoccupazione nella comunità. Anche in questo caso, i proprietari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I cittadini chiedono maggiore sicurezza e un rafforzamento dei controlli, mentre aumenta la paura per una serie di episodi che sembrano colpire con sempre maggiore frequenza.

