Musei per tutti, tour gratuiti alla scoperta del territorio e dei siti museali dei Comuni del Parco del Subasio

Il progetto “Musei per tutti” – nato nel 2023 per rendere più inclusivi i siti museali dei quattro Comuni del Parco del Monte Subasio – valorizza anche le risorse del territorio, attraverso visite guidate gratuite a poli culturali e manifestazioni legate ad eventi caratteristici e prodotti tipici di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina. Il 15 e 16 novembre prossimi, infatti, prenderanno il via una serie di tour guidati alla scoperta delle varie realtà, con partenza sempre da Assisi città capofila, con apposita navetta. La prima uscita è dedicata a Spello e Valtopina, in concomitanza con le iniziative “L’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta” e “Mostra Mercato del Tartufo di Valtopina”. Nel corso del mese di dicembre, ci saranno tappe dedicate anche ad Assisi e Nocera Umbra, legate al Natale. Le esperienze proposte sono gratuite, i posti disponibili sono 28 in totale, con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: experience@gruppomartinelli.net; +39 350 568 2077.

Sabato 15 novembre la partenza è alle 10.15, con due punti di raccolta ad Assisi: parcheggio Giovanni Paolo II e piazzale antistante il sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Si arriva a Spello alle 10.50, con salita di altri passeggeri nel parcheggio della Villa dei Mosaici. Si parte quindi alla volta di Valtopina, dove sono previste visite al Museo del Ricamo e del Tessile e alla 43esima Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti tipici. Alle 14.30 si riparte per Spello, dove ci sarà un tour guidato alla Villa dei Mosaici, alla città e alle attrazioni dell’evento Oro di Spello 2025 – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta. La giornata si concluderà alle 17.30, con il rientro tramite navetta. Domenica 16 novembre orari, punti di ritrovo e programma sono gli stessi del giorno precedente, solo che la prima visita guidata della giornata verrà effettuata a Spello, con la Villa dei Mosaici, la città e la manifestazione dedicata all’olio. La partenza per Valtopina è alle 14.30, all’arrivo tour al Museo del Ricamo e del Tessile e poi alla Mostra del Tartufo. Alle 17.30 la navetta ripartirà per Spello e Assisi, riportando gli ospiti ai punti di raccolta iniziali.

Il progetto “Musei per tutti nel Parco del Subasio” è realizzato con il contributo della Regione Umbria, attraverso un bando legato alla legge regionale 24/2003. Mette in rete le strutture museali di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, realtà già unite in aggregazione territoriale per la gestione del Parco regionale del Monte Subasio, rendendole maggiormente accessibili anche a persone con disabilità. I musei civici interessati sono otto: Pinacoteca Comunale, Foro Romano e collezione archeologica con Domus del Lararium e Domus di Properzio e Rocca Maggiore ad Assisi; Pinacoteca Civica e Diocesana e Villa dei Mosaici a Spello; Pinacoteca Comunale e Museo Archeologico a Nocera Umbra; Museo del Ricamo e del Tessile a Valtopina. Sono stati realizzati virtual tour, contenuti multimediali e digitali che ne migliorano l’esperienza di visita, rendendoli interconnessi e facilmente fruibili da tutti, inclusi utenti con disabilità motorie, visive, uditive e intellettive. Sono stati promossi anche un apposito sito www.museiparcosubasio.it, una App, canali social dedicati, materiale informativo cartaceo e digitale, in lingua italiana e inglese. Le esperienze proposte nelle prossime settimane, che uniscono arte, cultura, eventi caratteristici e prodotti tipici del territorio, rappresentano un nuovo step del progetto.

