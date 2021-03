Tentato furto alla gioielleria del centro commerciale Le Cave, danni ingenti (foto e video)

I ladri con una ruspa hanno sfondato la saracinesca del negozio e le vetrine dell'attività, ma sono stati messi in fuga dai carabinieri

Ammontano a trentamila euro i danni del tentato furto alla gioielleria Bartoccini al centro commerciale Le Cave a Santa Maria degli Angeli. Sul fatto indagano i carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli. (Comntinua dopo il video)

Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno rubato una ruspa da un cantiere nelle vicinanze e sfondato la saracinesca del negozio e spaccato le vetrine della gioielleria. La ruspa – poi abbandonata dai ladri in quanto è scattato l’allarme che ha impedito il furto – ha anche rovinato il pavimento del centro commerciale e alcuni dei negozi nelle vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco e la vigilanza privata. Intorno alle 9, a portare la vicinanza della città, anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. (Continua dopo il video)

“Un bruttissimo atto vandalico, che poteva avere conseguenze peggiori. Grazie ai carabinieri che con il loro pronto intervento hanno sventato danni peggiori”, le parole della prima cittadina. “Si tratta di un atto che preoccupa, esprimiamo vicinanza a chi ha subito questo danno. Condanniamo gesti simili che non devono avere nessun tipo di sconto. Siamo fiduciosi nell’operato delle forze dell’ordine. Per quanto di nostra competenza, aumenteremo la videosorveglianza che in zona è già attiva”.

Foto in evidenza M.B., foto della gallery e video Redazione AssisiNews