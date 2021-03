Calendimaggio di Assisi 2021 annullato: “Volontà di tutelare i partaioli”

Annullata l’edizione del Calendimaggio 2021, la seconda consecutiva. La decisione, a seguito del perdurare dell’emergenza Covid-19. “Il Consiglio Direttivo dell’Ente – si legge nella nota dell’Ente Calendimaggio – dopo avere preso in seria considerazione il perdurare della emergenza sanitaria e la particolare situazione dell’Umbria, ha deciso di annullare anche l’edizione 2021 del Calendimaggio.

Il rispetto delle norme in vigore e la volontà di tutelare sia i Partaioli sia l’intera città di Assisi costringe l’Ente Calendimaggio a rinunciare all’ edizione prevista per i giorni 5-8 maggio 2021”.

Salta così, dopo l’edizione 2020, anche quella 2021 della festa più sentita dagli assisani: “La ragionevole previsione di dover rispettare regole severe di contenimento della pandemia per tutto l’anno 2021, induce altresì il Consiglio Direttivo a rinviare la Festa del Calendimaggio al mese di maggio 2022. Il Direttivo dell’Ente, i Priori e i Gran Cancellari delle Parti – conclude la nota – assicurano i Partaioli che promuoveranno nel frattempo tutte le iniziative compatibili con la situazione epidemica per mantenere vivi lo spirito di partecipazione e di competizione che anima la Festa”.