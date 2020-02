Forza Italia Assisi, al via il cammino verso le amministrative 2021

Si è svolto nella serata di venerdì 28 febbbraio un incontro tra il coordinamento Comunale di Forza Italia Assisi ed il nuovo coordinatore Regionale Andrea Romizi, allargato a simpatizzanti e alle altre forze di centrodestra, presenti i coordinatori Comunali di Fratelli d’Italia Federico Calzolari e Lega Stefano Pastorelli, anche Consigliere Regionale, unitamente alle liste civiche che nella precedente tornata elettorale delle amministrative 2016, componevano e compongono le forze di centrodestra. L’occasione è risultata gradita per salutare e ringraziare l’ex coordinatrice Regionale On. Catia Polidori, presente all’incontro, e di augurare un buon lavoro all’entrante coordinatore Romizi.

“Inizia per Forza Italia Assisi, e ovviamente per le forze tutte di centrodestra – scrive il coordinatore comunale Leonardo Paoletti – un percorso unitario per presentarsi come forza alternativa all’attuale amministrazione di centrosinistra per la guida della città di Assisi nel quinquennio 2021/2026. Il nuovo coordinatore Regionale, nonché Sindaco della città di Perugia, Andrea Romizi, ha voluto intraprendere un percorso che lo porti ad incontrare tutti i coordinamenti comunali di Forza Italia, partendo come prima tappa proprio dalla città di Assisi, allo scopo di mantenere un costante contatto con i vari territori Umbri così da consentire un lavoro coordinato nel gruppo Regionale di Forza Italia per i prossimi appuntamenti elettorali. Si ringraziano – conclude la nota – i cittadini e simpatizzanti intervenuti alla serata”.