Torna ad Assisi il concorso presepi di Natale 2025: come partecipare

Iniziativa promossa dal Comune e rivolta a cittadini, associazioni, enti e scuole per valorizzare la tradizione presepiale su tutto il territorio comunale

C’è tempo fino al 18 dicembre prossimo per partecipare al “Concorso Presepi di Natale 2025”, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare la tradizione presepiale, stimolando la comunità a realizzare presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi della città. L’iniziativa rappresenta anche un invito a tutti i visitatori a scoprire la vocazione di Assisi come città-presepe e a vivere la realtà assisana in un’atmosfera che rinnova sentimenti di pace e fraternità.

Il concorso presepi di Natale 2025 è rivolto a singoli cittadini, associazioni, enti e istituti scolastici e prevede l’allestimento di presepi all’aperto, in angoli di vie o piazze, in spazi ben visibili ai passanti o in luoghi aperti con accesso immediato su vie e piazze, nel centro storico di Assisi e su tutto il territorio comunale. I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza, redatta sul modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Turismo e marketing territoriale e sul sito internet www.comune.assisi.pg.it, specificando la categoria di partecipazione (Scuole o Privati); l’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (turismo@comune.assisi.pg.it), posta elettronica certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it ) entro le ore 10.00 del 18 dicembre 2025. È ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione con materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati per l’occasione, con esclusione della sola realizzazione grafica, fotografica e della pittura.

I presepi dovranno rimanere esposti al pubblico tutti i giorni dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ininterrottamente dalle ore 9.00 alle 19.00. Accanto ad ognuno dovrà essere mostrato il cartellino con il nome e il cognome/denominazione dell’iscritto al concorso; alla domanda di partecipazione deve essere allegata una fotografia del presepe realizzato e candidato al concorso. Le classi di ogni scuola potranno partecipare al concorso con un solo presepe.

Le opere verranno esaminate da una commissione – costituita da rappresentanti delle Pro Loco del territorio e presieduta da un dirigente o funzionario comunale – che assegnerà a ciascuna un punteggio relativo a qualità, creatività, messaggio, tradizione e originalità. Ai vincitori verrà consegnato un attestato e un contributo economico, a tutti i partecipanti andrà un riconoscimento morale.

