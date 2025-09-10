Tragedia a Costa di Trex, 74enne muore colpito dalla quercia che stava tagliando

(Flavia Pagliochini) Tragedia nella giornata di ieri (martedì 9 settembre 2025) nella frazione di Costa di Trex e Pian della Pieve, quando un uomo è stato travolto da una quercia nella sua proprietà in Forra Marchetto e ha purtroppo perso la vita, lasciando moglie e due figli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, il 74enne Simon Persolja stava tagliando un albero nella sua proprietà per dei lavori di disboscamento, in una zona tra Forra Marchetto e Ponte dei Cavalieri, quando la quercia gli è crollata addosso. Inutili purtroppo i soccorsi (sul posto il 118 e il Sasu e i vigili del fuoco); vista la dinamica della tragedia i militari hanno classificato l’accaduto come un tragico incidente domestico. La notizia è stata riportata questa mattina dai quotidiani locali. [Continua dopo la foto fornita dai vigili del fuoco dopo la pubblicazione di questo articolo]

Diversi purtroppo i tragici precedenti nel comprensorio: nel 2013 Domenico Cervelli, un 72enne residente a Capitan Loreto che era andato a fare legna con il figlio, aveva perso la vita restando schiacciato da un albero sul Monte Subasio. Sul posto il 118 e i carabinieri; la salma del pover’uomo era stata recuperata dai vigili del fuoco di Assisi visto il territorio impervio. Nel 2022 a San Gregorio, frazione di Assisi il bastiolo 55enne Enrico Burini, aveva perso la vita travolto dalla pianta che stava tagliando; insieme a lui c’era il padre, rimasto fortunamente illeso a parte alcune ferite superficiali ma che era stato comunque soccorso perché in stato di choc. E nel 2017, a dicembre, fortunatamente senza disagi o danni alle persone, un albero si era schiantato in mezzo alla strada ad Assisi, in via Umberto I, con entrambe le corsie bloccate; sul posto in quel caso i vigili del fuoco per lo sgombero.

