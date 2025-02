Turismo lento, lunedì 17 verranno presentati i dati della Statio Peregrinorum

Tanti camminatori, italiani e stranieri, amanti del turismo sostenibile che sono arrivati a piedi o in bicicletta percorrendo i diversi cammini francescani

Continua a crescere ancora il turismo lento dei pellegrini che giungono ad Assisi, per visitare la Basilica di San Francesco e fare un’esperienza spirituale di fronte alle reliquie del Santo, come testimoniano le statistiche elaborate dalla Statio Peregrinorum. Tanti camminatori, italiani e stranieri, amanti del turismo sostenibile che sono arrivati a piedi o in bicicletta percorrendo i diversi cammini francescani.

Le statistiche complete relative al 2024 della Statio Peregrinorum della Basilica di San Francesco verranno presentate lunedì 17 febbraio 2025, alle 10.30 presso la Sala Stampa del Sacro Convento.

La Statio Peregrinorum è il servizio di accoglienza ai pellegrini che a piedi, in bici o a cavallo e per vari motivi, anche religiosi e spirituali, raggiungono la cripta di san Francesco, che rilascia l’attestato dell’avvenuto pellegrinaggio (Testimonium) e classifica i dati per elaborare statistiche di questa categoria di visitatori della Basilica.

La conferenza stampa sui dati del Turismo lento, sarà introdotta dai saluti del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, OFMConv, del sindaco di Assisi Valter Stoppini, del vescovo di Città di Castello e di Gubbio mons. Luciano Paolucci Bedini e della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Seguiranno gli interventi di Roberta Gallina e Samantha Cesaretti dell’Associazione Sentieri di felicità, di fra Jorge Fernández, OFMConv, e di fra Rafael Normando, OFMConv, coordinatori della Statio Peregrinorum. L’incontro sarà seguibile anche sul canale YouTube dei francescani.

