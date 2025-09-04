Turista olandese si sente male in vacanza, sul Subasio arriva Nibbio (video)

Medici e paramedici si sono calati nel campeggio e hanno poi trasportato l'uomo allo stadio Degli Ulivi da dove l'elicottero è ripartito per Foligno

Un turista olandese ha accusato un malore mentre era nella sua roulotte in un campeggio, ed è dovuto intervenire l’elisoccorso Nibbio il cui personale medico ha provveduto alle prime cure e a stabilizzarlo, per poi traportarlo all’ospedale di Foligno.

L’episodio – riporta la Nazione in edicola oggi, 4 settembre 2025 – è avvenuto ieri mattina, quando l’uomo, un anziano olandese, ha accusato il malore, forse di natura cardiaca, facendo scattare subito l’allarme. Alla luce della situazione, trattandosi di un ‘codice rosso’, e della necessità di un intervento medico, è stato allertato l’eliambulanza Nibbio. Per accelerare i tempi, il personale medico e infermieristico si è calato con il verricello dal Nibbio per raggiungere l’uomo e prestargli le prime cure.

Una volta stabilizzato era pronta l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi che ha prelevato l’uomo per trasportarlo allo Stadio degli Ulivi della città Serafica dove l’elicottero era atterrato. È stato quindi trasportato sull’eliambulanza che lo ha portato sino all’ospedale di Foligno.

© Riproduzione riservata