Ad Assisi inaugurata la mostra fotografica internazionale sul Cantico delle Creature

È stata inaugurata domenica,e sarà visitabile fino al 21 settembre prossimo, la mostra fotografica internazionale dedicata agli 800 anni del Cantico delle Creature, scritto da Francesco d’Assisi nel 1225 e considerato il primo testo poetico della letteratura italiana. L’esposizione – allestita a Palazzo Monte Frumentario – è stata promossa da Comune di Assisi e Ordine dei Frati Minori – Fondazione OFM Fraternitas e realizzata da Exhibit Around APS, cuore pulsante del prestigioso festival internazionale della fotografia “Trieste Photo Days”. A tagliare il nastro della mostra fotografica internazionale sul Cantico delle Creature il vicesindaco di Assisi, Veronica Cavallucci, insieme a Fr. Francesco Piloni, ministro provinciale dell’Ordine Frati Minori della Provincia serafica di San Francesco d’Assisi di Umbra e Sardegna, Fr. Francesco Zecca, Ordine Frati Minori, responsabile del progetto, Fr. Antonino Clemenza, Ordine Frati Minori – Pontificia Università Antonianum e Stefano Ambroset, di Exhibit Around APS. Presenti Fabrizio Leggio, assessore comunale al turismo, Dario De Dominicis, fotogiornalista e fotografo documentarista di rilievo internazionale, Fr. Alessandro Brustenghi, Ordine Frati Minori, che ha cantato il “Cantico delle Creature” in un momento musicale.

Cuore della mostra fotografica internazionale sul Cantico delle Creature è la open call lanciata da “Trieste Photo Days”, rivolta a fotografi professionisti e amatori di tutto il mondo, chiamati a raccontare con i loro scatti la propria visione del Cantico delle Creature, toccando tutti temi dello stesso: dalla luce di Frate Sole al mistero di Sora Luna e le Stelle, dalla forza del Frate Vento all’umiltà dell’Aqua, fino all’energia del Focu e alla fertilità di Sora nostra Matre Terra, fino al confronto con Sora nostra morte corporale, per un racconto fotografico che unisce bellezza, consapevolezza e profondità. In oltre 6mila hanno aderito al progetto e sono più di 100 le opere selezionate tra le migliori, che fanno parte dell’esposizione, tutte con un forte impatto emotivo.

“Per la città di Assisi – ha detto Veronica Cavallucci – è un onore e un’emozione ospitare questa mostra, all’interno delle celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle Creature. È un progetto molto importante perché, attraverso le immagini e il linguaggio immediato, contemporaneo e universale della fotografica, racconta i temi del cantico di San Francesco. Argomenti che sono molto attuali, su cui ci interroghiamo tutti i giorni. Rispetto dell’ambiente ed equilibrio con il creato sono stati anche al centro del dossier per la candidatura di Assisi a capitale italiana della cultura. Da Assisi, come sempre città-messaggio, lanciamo oggi al mondo un appello forte ai valori dell’armonia, della salvaguardia del creato e della pace, per ricucire il rapporto fra uomo e natura”.

Fra Piloni ha sottolineato come l’esposizione “racconti efficacemente la bellezza ma anche la disarmonia che l’uomo ha generato all’interno del creato, con la capacità di combinare insieme attimo ed eterno attraverso l’arte della fotografia, con uno slancio forte verso l’alto e l’Onnipotente”.

La mostra fotografica internazionale sul Cantico delle Creature è stata visitata, ieri, anche dal sindaco di Assisi Valter Stoppini, dall’assessore Donatella Casciarri e dalla presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi. Resterà aperta tutti giorni, fino al 21 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso libero. Le opere faranno poi parte di un volume fotografico che sarà presentato nel corso della XII edizione di “Trieste Photo Days”, prevista a Trieste dal 24 al 26 ottobre 2025. Nell’ambito del festival, verranno esposte anche alcune delle foto più significative e impattanti dell’esposizione.

