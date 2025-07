Turisti in vacanza al mare rischiano di annegare: salvati da tre giovanissimi bagnini (foto)

Nuotavano a Torre Lapillo, in zona Porto Cesareo, provincia di Lecce, quando la combo “scirocco e onde” ha reso il mare molto mosso e ha impedito a cinque turisti, umbri di Assisi e del Friuli, di poter tornare a riva. A salvare capra e cavoli sono stati tre giovanissimi bagnini di un vicino stabilimento balneare, l’Orange Sun che contattato dalla redazione di Assisi News ha inviato le foto che pubblichiamo in questa pagina.

L’accaduto questa mattina, 8 luglio 2025, in un tratto di spiaggia libera di Porto Cesareo: attratti dal bel tempo i cinque hanno deciso di farsi un bagno, quando però la forte corrente ha impedito loro di tornare a riva. La scena non è sfuggita alle postazioni di salvataggio del vicino lido Orange Sun e tre bagnini tra i 18 e i 20 anni – Simone Alemanno, Lorenzo Gala ed Alberto Colonna – si sono subito gettati in mare per soccorrere gli sventurati turisti. I cinque con i tre bagnini sono tornati in spiaggia sani e salvi, al netto di un turista che, secondo i quotidiani locali, sarebbe brevemente svenuto per lo spavento e per l’acqua ingoiata in mare. Soccorso da alcuni medici presenti sulla spiaggia, è potuto tornare alla sua vacanza.

