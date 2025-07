Incendio nei terreni di fronte alla stazione, paura ieri a Bastia

Incendio nei terreni di fronte alla stazione di Bastia Umbra, paura ieri pomeriggio ma fortunatamente tutto si è risolto in pochi minuti.

Momenti di paura a Bastia Umbra nel pomeriggio di ieri, 8 luglio 2025, quando i campi di fronte alla stazione ferroviaria hanno improvvisamente preso fuoco. Tanto il fumo visibile anche dalla superstrada e dalle case limitrofe – la stazione ferroviaria e i campi sono a poche decine di metri dal centro bastiolo – ma fortunatamente, secondo quanto appurato da Assisi News, l’intervento si è concluso in breve tempo e le fiamme sono state contenute ai soli campi senza causare danni alle abitazioni o ferire le persone.

Ad operare sull’incendio nei terreni bastioli i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e una pattuglia dei carabinieri della stazione bastiola per aiutare con la viabilità. Non è al momento chiaro da cosa si siano originate le fiamme: ad andare a fuoco, nello specifico all’interno dell’area ex Franchi tra via della Stazione e via delle Officine, alcune sterpaglie.

