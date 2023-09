Ubriaco perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il muro di cinta di una casa: denunciato 47enne

Ubriaco perde il controllo della propria auto e va a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione a Bastia Umbra. La Polizia di Stato denuncia un 47enne con tasso alcolemico superiore al limite

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti in viale del Popolo dove era stato segnalato un incidente stradale autonomo.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, dopo aver segnalato il sinistro, hanno avvicinato la richiedente, la quale ha spiegato che, a tarda notte, aveva sentito un forte boato provenire dalla strada; affacciatasi, aveva notato che un’auto, dopo aver perso il controllo, era andata ad impattare contro il muro di cinta della sua proprietà, danneggiandolo.

A quel punto, gli agenti hanno avvicinato il conducente dell’auto e i passeggeri per sincerarsi delle loro condizioni di salute. Constatato che nessuno necessitava di cure mediche, i poliziotti hanno sentito il conducente, il quale ha spiegato che, mentre transitava nella via, un animale gli aveva attraversato la strada e, nel tentativo di evitarlo, aveva sterzando bruscamente perdendo il controllo del veicolo.

Nel corso della conversazione gli agenti hanno notato che il conducente – un cittadino italiano di 47 anni – era palesemente ubriaco. Hanno quindi deciso di sottoporlo alla prova dell’etilometro, con esito positivo. Il 47enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Terminate le attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Considerato, inoltre, che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.

