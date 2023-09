Rare Art Project, l’arte sensibilizza grazie a Rare Special Powers

Settembre è arrivato e l’associazione Rare Special Powers (RSP) – ASP torna a sostenere con forza le giornate promosse a livello internazionale per sensibilizzare sulle malattie rare. Il progetto divulgativo “Rare Art Project” combinando la bellezza dell’arte con la scienza permette di catturare l’attenzione di una sempre più vasta platea di persone verso il tema della sindromi rare che troppo spesso resta ancora ignorato.

Attraverso l’arte, intesa come messaggio di bellezza universale, vogliamo abbattere il muro dell’indifferenza e far conoscere le vite e le storie delle persone con malattia rara, le difficoltà che tutti i giorni si trovano ad affrontare ma anche le loro piccole conquiste quotidiane. Rare Art Project prevede la diffusione di “cartoline d’autore” scelte appositamente tra le opere d’arte del Museo Diocesano di San Rufino in Assisi dalla dott.ssa Silvia Rosati.

In particolare, dall’opera del Museo selezionata per sensibilizzare tutti noi nei confronti delle malattie rare che si celebrano in questo mese di Settembre, ne abbiamo estrapolato un dettaglio raffigurante San Francesco che consulta il Vangelo nella Chiesa di San Niccolò, anno 1630, autore ignoto. Le cartoline appariranno nelle giornate dedicate, sulle pagine istituzionali e gli account social dei Comuni umbri patrocinanti l’iniziativa: Perugia, Cannara, Citerna, Deruta, Giano dell’Umbria, Nocera Umbra, Spello, Todi, Umbertide, Bevagna e Valfabbrica. Nello specifico:

domenica 17: giornata FMF febbre mediterranea familiare – colore viola

lunedì 18: giornata Pitt-Hopkins Syndrome – colore blue

venerdì 22: giornata Malattie mitocondriali – colore verde

lunedì 25: giornata Atassia/Ataxia – colore blue

venerdì 29: giornata Aarskog Syndrome – colore blue

Foto di Anna Kolosyuk | via Unsplash

© Riproduzione riservata