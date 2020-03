Uffici comunali di Assisi, arriva l’ordinanza che restringe l’accesso

In relazione all’emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus (Covid-19) il sindaco Stefania Proietti ha deciso di razionalizzare gli afflussi dell’utenza esterna definendo temporaneamente una nuova regolamentazione degli accessi presso le proprie sedi comunali.

Le nuove regole entrano in vigore da domani 9 marzo e fino al 3 aprile, salve ovviamente nuove disposizioni, e interessano gli uffici di Piazza del Comune, quelli di Santa Maria degli Angeli e la delegazione di Petrignano.

Il sindaco invita i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali solo se strettamente necessario e solo su appuntamento e a rispettare gli orari di apertura al pubblico.

Per quanto possibile, la cittadinanza è invitata inoltre a utilizzare gli strumenti telematici per pratiche edilizie, urbanistiche, contenzioso, commercio, Suape, servizi demografici per residenze, etc.

—

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 7 marzo, 26 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19: ai 24 casi dei quali era già stata accertata nella giornata di ieri la positività quindi, si aggiungono altri 2 nuovi soggetti che hanno contratto l’infezione e che, al momento, sono in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici delle Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Uno dei due nuovi casi era già stato reso noto nella serata di ieri, visto che si tratta di un infermiere che lavora presso l’ospedale di Orvieto del quale sono stati chiusi due reparti, ortopedia e chirurgia.

Attualmente dei 26 soggetti positivi restano ricoverati in 4, di cui 2 in terapia intensiva nell’Ospedale di Perugia, 1 nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Terni e 1 nel reparto di malattie infettive di Perugia.

Le persone in osservazione sono 543: si tratta di persone in buona salute, ma sotto controllo medico perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19. Di questi, 376 sono nella provincia di Perugia e 167 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 7 marzo, sono stati eseguiti 160 tamponi.

La notizia positiva è che oltre a un paziente guarito, 70 soggetti, di cui 43 nella provincia di Perugia e e 27 in quella di Terni, sono usciti dall’isolamento fiduciario.