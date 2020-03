Emergenza sanitaria, Serena Morosi: “Il Comune tuteli cittadini e dipendenti”

Quali misure si stanno adottando per tutelare i dipendenti comunali nell’emergenza sanitaria? Se lo chiede l’ex assessore Serena Morosi, visto che non risultano esservi ordinanze simili a quelle di molti comuni umbri. “Il Sindaco, insieme al Consiglio comunale, è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. A seguito delle indicazioni del Ministero della Salute, delle Autorità regionali, e in conseguenza dal DPCM del 4 marzo u.s., al fine di mettere in atto tutte le misure precauzionali e preventive di contenimento della diffusione del virus “Covid-19” assicurando contemporaneamente tutti i servizi istituzionali – scrive Morosi – sto vedendo che i Sindaci dei Comuni umbri hanno emesso Ordinanze per dare disposizioni ai Cittadini in merito all’accesso agli Uffici, almeno fino al 15 marzo 2020. Ad Assisi non risulta ancora emessa alcuna specifica Ordinanza!!! Bene tavoli tecnici, giornata dei Giusti e del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ma – conclude Morosi – vogliamo trovare un po’ di tempo per tutelare la salute dei signori cittadini firmando un’Ordinanza?!?!”.