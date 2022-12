Una ristoratrice di Assisi al top: Fiorella Scopetti vince il premio ‘Chef Patron’

“Per aver prodotto attraverso l’attività professionale valori e lavoro, ricchezza e sviluppo del territorio, trasformando lo straordinario mestiere della ristorazione nella vocazione e passione della propria vita”. Questa la motivazione del riconoscimento del premio Chef Patron riconosciuto a Fiorella Scopetti del Ristorante La Buca di San Francesco ad Assisi. Una storica attività assisana – l’anno prossimo si festeggeranno i primi cinquanta anni di carriera, ma anche i cinquanta anni di matrimonio di Fiorella e Giovanni Betti – che entra così a far parte dell’albo Oro cuochi che ha premiato nei giorni scorsi 97 ambasciatori arte culinaria.

L’obiettivo dell’iniziativa è “Premiare chi ha fatto dell’arte culinaria la sua missione di vita e contribuisce con il suo saper fare ogni giorno a diffondere e a far apprezzare i valori e la tradizione del nostro Made in Italy”. La prima edizione, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic) in onore dei Cuochi Decani, ha visto una folla di berrette e giacche bianche invadere l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati Numerosi i riconoscimenti assegnati per le varie categorie dell’Albo: da quella dei Cuochi Volontari, impegnati ogni giorno nelle attività a sostegno dei più bisognosi, a quella degli Chef Patron, dalla categoria Giovani Cuochi a quella degli Ambasciatori della Cucina Italiana nel mondo, che ha visto salire sul palco il tristellato Enrico Crippa (presidente Onorario Fic), seguito da Gianluca Tomasi e Pierluca Ardito, rispettivamente General Manager e Team Manager della Nazionale Italiana Cuochi, reduce dall’Oro appena conquistato in Lussemburgo. Premi anche per la categoria Docenti e personale Ata e Premio Speciale alla memoria dello chef Domenico Radicchi. Tra gli insigniti spiccano degli associati dell’Umbria indicati dal Presidente Fanfano Gianna dell’Unione Regionale Cuochi Umbri e dal Presidente Provinciale Perugia Giancarlo Passeri: oltre all’assisana Fiorella Scopetti, ci sono anche Federico Manzini di Terni (Premio Giovane Cuoco), Emanuele Ascani dell’Istituto Cavallotti di Città di Castello (Insegnante/Assistente tecnico) e Vinicio Rosati di Gubbio (premio Decano).

