Pericoli dell’elettrosmog e come proteggersi, se ne parla ad Assisi

Si torna parlare dei pericoli dell’elettrosmog e di come porre rimedio agli effetti che questo può avere sulla biologia umana. Prenderà il via sabato 17 dicembre al Grand Hotel Assisi il consueto appuntamento annuale organizzato ad Assisi dall’azienda COBE SPA, dal titolo “Gli effetti biologici dell’elettrosmog ed i loro rimedi”.

Al convegno sui pericoli dell’elettrosmog interverranno il dottor Erik E. Gandino (Medico-Chirurgo, specialista in Medicina Osteopatica e in Strain Counterstrain, esperto in Riabilitazione neurofunzionale e problematiche neuromuscolari); il dottor Gerald Pollack (Professore di bioingegneria alla “University of Washington” di Seattle, USA) celebre per il suo lavoro che ha aperto una nuova comprensione dell’acqua e del suo ruolo nella salute e nella natura; il dottor Simone Capponi (Osteopata mROI; DMU Porturologia – docente all’Università di Medicina e Odontoiatria di Roma La Sapienza, dott. Scienze Motorie e Sportive – Università di Medicina e Chirurgia di Perugia); il dottor Marco Morelli (Medico chirurgo con master in Ottimizzazione Neuro Psico Respiratoria e Neuro Psico Chinesi Terapia. Specialista in riequilibrio neuro motorio e terapia EBS a campi pulsati) dal 2003 studioso di Bio Fisica presso l’Università di Firenze; il dottor Hossein Shahabadi (Dirigente medico del Policlinico Umberto I disciplina radiodiagnostica, agopuntore, omotossicologia e medicina fisiologica di regolazione, idrotomia percutanea); il dottor Luca Marchioni (Ricercatore, naturopata e pranoterapeuta specializzato in biofisica naturale per oncologia e patologie neurodegenerative).

