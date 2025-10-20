Unto 2025, ancora due giorni per inviare le domande per partecipare alla mostra mercato

È stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto a produttori agricoli e operatori commerciali che intendono partecipare alla mostra mercato di prodotti tipici allestita ad Assisi per UNTO 2025, manifestazione promossa dal Comune per la valorizzazione dell’olio nuovo e del territorio. L’evento espositivo si svolgerà in Piazza del Comune dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi, all’interno di una tensostruttura, con apertura al pubblico dalle ore 10 alle 19.

Sono ammessi a partecipare soggetti appartenenti a settori merceologici relativi ad agricoltura, alimenti, artigianato, legati a produzioni agroalimentari tipiche del territorio, quali vino, olio, prodotti di norcineria e dell’apicoltura, legumi, artigianato tipico umbro. Sono ammessi fino a un massimo di 34 partecipanti, con 20 postazioni riservate ai produttori di Assisi. Verrà data priorità a prodotti locali, in particolare provenienti da territori afferenti al Parco del Monte Subasio. La quota di adesione è pari a 250 euro e comprende l’affitto dello spazio espositivo, spese di allestimento e organizzazione generale.

I produttori che intendono partecipare a Unto 2025 devono fare richiesta al Comune di Assisi, entro il 22 ottobre 2025. Va compilato l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale, al seguente indirizzo. Vanno allegati anche scheda anagrafica, scheda “OSA” e modello di “Nia Sanitaria” previsto dalla Asl. La domanda e i relativi documenti vanno inviati al seguente indirizzo PEC comune.assisi@postacert.umbria.it; oppure a questa mail: protocollo@comune.assisi.pg.it. Altrimenti possono essere trasmessi a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

L’edizione 2025 di UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio) si terrà ad Assisi dal 29 ottobre al 23 novembre, inserita nella programmazione ufficiale di “Frantoi Aperti”, iniziativa di carattere nazionale e internazionale curata dall’Associazione Strada dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, rispetto alla quale il Comune di Assisi è socio del comitato promotore. Tra le iniziative previste durante la manifestazione, oltre alla mostra mercato di prodotti tipici, ci saranno passeggiate ecologiche, laboratori per bambini, degustazioni di olio.

© Riproduzione riservata