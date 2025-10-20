Proseguono con successo i baracconi 2025: a Perugia tanto divertimento

Un secondo weekend che ha visto la presenza di tantissime persone, fra cui giovani e famiglie

I Baracconi a Perugia fanno il pieno e il secondo weekend nel capoluogo umbro registra un vero e proprio sold-out a dimostrazione che il Luna Park – al 102º anno in città – è luogo di divertimento per giovani e meno giovani, soprattutto accogliente per famiglie e bambini.

In tantissimi in questo ultimo fine settimana per l’edizione 2025 dei Baracconi di Perugia che illuminano il Piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano con luci, attrazioni e iniziative per tutte le età. Dopo la prima settimana di apertura, il parco conferma il suo ruolo di evento di riferimento dell’autunno perugino, attirando famiglie, ragazzi e visitatori da tutta la regione.

L’edizione numero 102 presenta oltre 130 attrazioni tra giostre tradizionali come la ruota panoramica, il bruco mela, il tagadà, l’autoscontro e la novità di quest’anno, il Joker Jump, giostra adrenalinica che aggiunge un tocco di modernità all’offerta del parco. Accanto alle giostre, numerosi stand gastronomici e bancarelle offrono dolci e specialità di stagione tra cui croccante, castagne, crepes e zucchero filato, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e tradizione.

Una domenica soleggiata con tanta gente – quella di oggi 19 ottobre – che conferma anche la grande attenzione riservata alla sicurezza dei visitatori del Luna Park, un aspetto considerato di fondamentale importanza. Ogni attrazione è sottoposta a verifiche tecniche quotidiane e a controlli puntuali nel rispetto di rigidi standard di manutenzione e sicurezza. L’intera area è organizzata per garantire percorsi sicuri con un presidio costante del personale e per assicurare l’accessibilità a tutte le fasce d’età. In questo modo l’esperienza di divertimento si svolge in totale tranquillità, con la certezza che ogni dettaglio sia stato curato con attenzione dai responsabili del parco.

I baracconi 2025 nei prossimi giorni proporranno iniziative dedicate a particolari categorie di pubblico tra cui le giornate per le persone con disabilità, la festa di Halloween del 31 ottobre e la tradizionale Festa del Bambino del 6, 7 e 8 novembre. I Baracconi resteranno aperti tutti i giorni fino a tarda sera con apertura anche la domenica mattina dalle ore 10, fino a domenica 9 novembre. L’area è facilmente raggiungibile anche tramite Minimetrò, soluzione comoda per i visitatori che scelgono mezzi pubblici.

Con questa edizione, il Luna Park itinerante più grande d’Italia conferma il suo valore come attrazione di riferimento per la città, combinando divertimento, innovazione, sicurezza e mantenendo viva una tradizione perugina che dura da oltre un secolo.

