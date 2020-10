Uomo investito fra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea: morto sul colpo

Incidente mortale fra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea. Un uomo è stato investito in via San Bernardino da Siena da un mezzo intorno alle 7 di questa mattina lunedì 19 ottobre. Secondo le prime informazioni, indagano i militari della compagnia carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, la vittima sarebbe un 61 enne. Le cause ovviamente sono in corso di accertamento, ma non si esclude che la nebbia abbia giocato un ruolo cruciale.

L’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto, come detto, l’ambulanza del 118 di Assisi e i carabinieri che indagano sull’accaduto. Tutte le vie adiacenti di accesso al luogo dell’incidente sono state chiuse al traffico per i rilievi del caso. La zona dello scontro è vicina alla zona industriale di Santa Maria degli Angeli e al sottopassaggio che si trova lungo la via.

(Articolo in aggiornamento)