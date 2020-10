Lega Giovani di Assisi, ci sono un nuovo coordinatore e un nuovo vice

Nuove nomine alla Lega Giovani di Assisi: Riccardo Terrosi è il nuovo coordinatore ed Emanuele Mocci il vice coordinatore. “Sono onorato ed entusiasta – spiega il nuovo coordinatore di Assisi Riccardo Terrosi – di accogliere la carica di coordinatore comprensoriale della Lega Giovani di Assisi. Una grande responsabilità che mi è stata data dal coordinatore uscente Jacopo Pastorelli dopo la recente nomina come coordinatore regionale della Lega Giovani. Con fiducia ed impegno per questo fantastico territorio, da quasi due anni mi sto battendo per la Lega e per i nostri ideali, conoscendo tante nuove persone e tanti ragazzi che vogliono dare il proprio apporto al cambiamento che la Lega rappresenta”.

Dopo la vittoria di Valfabbrica si prospetta una nuova sfida all’orizzonte: le elezioni comunali di Assisi. “Noi della Lega Giovani – prosegue Riccardo Terrosi – ci impegneremo al massimo in questo importante appuntamento elettorale e daremo il nostro apporto per il futuro di questa città che merita molto di più di quello che ha avuto negli ultimi anni con l’amministrazione attuale; ci impegneremo per dare ancora più forza alle idee dei giovani sia dal punto di vista territoriale che in contesti più ampi, portando le istanze e le idee della città sui tavoli regionali soprattutto grazie all’aiuto del nostro segretario nonché capogruppo in Consiglio regionale Stefano Pastorelli”. Conclude il coordinatore umbro Jacopo Pastorelli: “Sono sicuro che Riccardo Terrosi saprà continuare il lavoro svolto nel territorio nel migliore dei modi. A lui e ad Emanuele Mocci, nominato vice coordinatore, faccio i migliori auguri di buon lavoro”.