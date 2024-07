Veicolo in fiamme in via San Potente, strada bloccata e pompieri sul posto (foto)

Un veicolo apparentemente in fiamme sta bloccando la strada di San Potente, che da Assisi centro porta a Viole. L’accaduto a poca distanza dall’hotel-ristorante Da Angelo, nella prima serata dell’8 luglio 2024. Sul posto, peraltro a due passi dalla caserma dei pompieri, ci sono appunto i vigili del fuoco di Assisi che stanno intervenendo per mettere in sicurezza il veicolo. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite. Qualche disagio alla viabilità visto il blocco temporaneo della circolazione. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un mezzo pesante, un camioncino o similari. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

