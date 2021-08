Via Assisana, via di Mezzo e via Renaiola, “Troppo traffico per colpa dei navigatori”

“Criticità persistenti sulla viabilità di via Assisana/strada provinciale 147, via di Mezzo e via Renaiola, del Comune di Assisi dovute alle indicazioni stradali fornite dei sistemi informativi di navigazione”. Le segnala il consigliere comunale e provinciale Ivano Bocchini, secondo cui le indicazioni dei navigatori – il consigliere ha fatto una prova con Google Maps, tra i più usati – creano un “forte stato di criticità che rende difficoltosa la circolazione dell’incrocio di via Renaiola, in prossimità dell’innesto con la via di Mezzo e la strada SP 147 Assisana. Questo è dovuto principalmente per le indicazioni fornite dai maggiori player dei sistemi di navigazione che convogliano il traffico della SS 75 verso via Assisana SP 147, su via di Mezzo e successivamente sulla Via Renaiola, strade queste non adeguate a ricevere il grande afflusso di auto dirette verso la città di Assisi”.

Non la prima volta che i navigatori di Google danno indicazioni “sbagliate” sulle strade di Assisi – anche se percorrere via di Mezzo e la provinciale porta effettivamente ad Assisi. Ma la conseguenza prodotta è che, a Capodacqua, Rivotorto e Viole d’Assisi, “in prossimità degli incroci vengono a crearsi condizioni di particolare disagio e pericolosità che vanno rimosse immediatamente”, scrive Bocchini. Il consigliere ha per questo chiesto a Comune (sindaco e assessore ai trasporti) e alla Provincia “di mettere in atto tutte le soluzioni, anche temporanee in attesa dell’intervento risolutivo, al fine di agevolare i viaggiatori e scongiurare eventi critici indesiderati”.

Come accennato non è la prima volta che le strade di Assisi mandano in confusione i navigatori: l’amministrazione comunale assisana in passato si era attivata per risolvere il problema dei pullman in via Valecchie, che rimanevano incastrati perché il navigatore segnalava come giusta una strada troppo stretta e piena di curve. Nel giro di pochi mesi, a inizio estate 2019, almeno tre pullman si erano incastrati dopo aver seguito indicazioni sbagliate. L’amministrazione aveva promesso che avrebbe contattato Google per segnalare che quella, per i pullman, non è la strada giusta per arrivare ad Assisi. Nel frattempo, sono stati messi avvisi e cartelli che segnalano chiaramente come quella strada sia sbagliata. Ora il nuovo problema con Via Assisana, via di Mezzo e via Renaiola, dove tra l’altro insistono anche diverse case e attività.

