Via Ermini, per la rotatoria lavori in stato avanzato: arrivano anche più luci

Sono in stato avanzato i lavori in via Ermini per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’area. A febbraio sono partiti i lavori per realizzare la rotatoria definitiva in corrispondenza dell’incrocio con via Toti, nel progetto ci sono anche altri interventi che sono stati già avviati, per la precisione la ripavimentazione dei marciapiedi con allargamento della banchina al fine di ridurre la larghezza della carreggiata e la sostituzione delle luci a led con riposizionamento dei pali e aumento di altri due punti luce.

Nella stessa area l’amministrazione prevede di realizzare un percorso ciclopedonale e, avendo vinto un bando per le piste ciclabili cofinanziato dalla Regione, il percorso partirà da via Ermini e diventerà più lungo collegandosi a via Los Angeles. Tornando alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di via Ermini, il progetto prevede anche l’implementazione della pubblica illuminazione nella parte est della carreggiata che ne è attualmente sprovvista e in corrispondenza dei vari attraversamenti su tutta l’arteria.

Il tratto di strada, spesso teatro di incidenti, è sempre stato all’attenzione dell’amministrazione comunale che due anni e mezzo fa aveva deciso di realizzare una mini rotatoria sperimentale al fine di garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli automobilisti. La soluzione provvisoria si è rivelata efficace in quanto sono calati gli incidenti ma nel progetto definitivo è riportata la necessità di far diminuire ancora la velocità di percorrenza della viabilità attraverso una riduzione della carreggiata.

Particolarmente importante il lavoro che si sta facendo per i marciapiedi perché viene demolita l’attuale pavimentazione e lo spazio per i pedoni sarà allargato, i marciapiedi verranno portati su entrambi i lati a una larghezza idonea a un uso promiscuo ciclo pedonale. Sarà inoltre rivisto l’intero sistema degli accessi dedicati ai disabili, infatti in corrispondenza dei passaggi pedonali esistenti verranno realizzate rampe con pendenza massima fino all’8 per cento a uso dei disabili.

Una novità riguarda i nuovi percorsi tattili tipo “loges” (Linea di orientamento guida e sicurezza) che saranno inseriti sulle pavimentazioni dei marciapiedi a uso dei non vedenti/ipovedenti, sarà inoltre prevista, dove possibile, anche una recinzione lungo gran parte del percorso che rappresenta una “guida naturale” oltre che un “corrimano” per chi ha difficoltà con la vista. Nel progetto è previsto anche il rifacimento della zona di fermata degli autobus che è stata riposizionata più distante di circa 30 metri rispetto alla rotatoria e previsto dal piano di abbattimento delle barriere architettoniche sarà installato un pannello tattile per le informazioni. Il finanziamento complessivo per realizzare i lavori è di un milione e 100 mila euro.