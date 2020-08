Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’11 agosto 2020

Si fermano i casi ad Assisi, in tutta la Regione 1 positivo in più e tre guariti in più. Nove le persone ricoverate, zero in terapia intensiva: i dati

Coronavirus in Umbria, il nuovo bollettino di martedì 11 agosto 2020. Nelle ultime ventiquattro ore, si registra un solo nuovi casi positività, che porta il totale a 1.511, contro le 1.510 di ieri, le persone risultate contagiate dal Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nessuno nuovo caso ad Assisi, dopo le positività registrate in un noviziato adiacente al Sacro Convento. I francescani verificano il rigoroso rispetto delle norme anti coronavirus tra i fedeli che partecipano alle messe nelle Basiliche, regolarmente aperte. Immediatamente isolati i positivi nella struttura.

Correlato: “Assisi bella e sicura, basta terrorismo mediatico”: appello di Pastorelli alla Rai

I tamponi eseguiti ieri per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria sono 1003, con il totale che sale a 129.301 (ieri erano 128.298). Dal bollettino odierno – con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle 12 circa – si evince come detto un calo degli attuali positivi, che ora sono 57 (-2 rispetto a ieri). Sale il numero dei guariti, 1.374 (più tre), ma sale anche il numero dei ricoverati in ospedale (9, contro gli otto di ieri, nessuno in terapia intensiva). Restano 5 i clinicamente guariti e 80 i decessi complessivi dall’inizio dell’emergenza. Il numero delle persone in isolamento è 46. Le persone in isolamento sono 713 mentre quelli in isolamento contumaciale sono 51.

In Italia, frenano i contagi: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, ieri, secondo i dati del ministero della Salute, mentre domenica erano stati 463. Complessivamente sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus. Risale invece il numero delle vittime: 4 in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l’incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi – Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata – mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32) .

Nonostante il calo generalizzato dei contagi, aumenta il numero di attualmente positivi per il coronavirus, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.368 i malati, 105 in più rispetto a domenica, 46 le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più). I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.543, 88 più di domenica. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248, 150 in più rispetto a domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 26.432 tamponi, circa 11mila in meno rispetto a sabato.