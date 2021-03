Via Patrono d’Italia, lavori al via a Santa Maria: cosa prevede il progetto

Lavori in tre fasi per mantenere al minimo i disagi

Da lunedì 1° marzo sono cominciati i lavori di riqualificazione del tratto di via Patrono d’Italia, accanto alla basilica, a Santa Maria degli Angeli, caratterizzato dai sanpietrini ammalorati da anni. Lavori fortemente attesi dalla comunità angelana che interessano tutta la città, visto che riguardano un asse viario strategico per cittadini e turisti, come ricordato anche dal sindaco, Stefania Proietti, durante la prima puntata di AssisiNews inStudio. (Continua dopo il video).

L’intervento in via Patrono d’Italia, finanziato dall’amministrazione con il bilancio 2020, si configura come una riqualificazione del manto stradale con ripristino dei sanpietrini, compreso il rifacimento dello strato di fondazione e di tutti i sottoservizi esistenti come fognatura, rete delle acque miste, elettricità, comunicazioni, acqua e gas; nel dettaglio saranno sostituiti tutti i tratti con materiali e tecnologie diversi sia per le tubazioni che per i cavidotti. È stato già rimosso lo strato dei sanpietrini ed è in corso la rimozione della rete che poggiava direttamente sulla terra. Nel tratto interessato dai lavori si procederà al rifacimento dello strato di fondazione e di tutti i sottoservizi esistenti come fognatura, rete delle acque miste, elettricità, comunicazioni, acqua e gas. I sanpietrini, con gli opportuni accorgimenti costruttivi, verranno riposizionati a regola d’arte in quella che è parte integrante della ‘Piazza’ di Santa Maria degli Angeli.

I lavori saranno eseguiti in tre fasi distinte così da arrecare il minore impatto possibile sulle attività e limitando il più possibile i disagi ai cittadini. Il cantiere interesserà, nella prima fase della durata di circa 2 mesi, la zona prospiciente la sede comunale fino al passaggio pedonale diretto all’ingresso della Basilica. Nella seconda fase (durata circa 2 mesi) il cantiere andrà dal passaggio pedonale fino alla Fontana delle 26 cannelle (con viabilità consentita in via Micarelli in un senso di marcia), l’ultima fase riguarderà il tratto all’intersezione con via Micarelli e via Protomartiri e avrà durata di un mese, con fine lavori prevista per fine luglio salvo imprevisti.