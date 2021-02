Via Patrono d’Italia, ancora sporcizia e incuria nonostante le telecamere

Ancora una segnalazione di degrado e sporcizia dalla zona di Santa Maria degli Angeli. Dopo quella segnalata e successivamente risolta di qualche giorno fa, quando gli autori dell’ennesimo ‘scarico’ abusivo sono stati rintracciati e sanzionati, stavolta tocca a via Patrono d’Italia, dove giovani e giovanissimi non solo si riunirebbero assembrandosi e senza mascherine, ma anche consumando cibi e lasciando sporcizia.

Anche per questo alcuni cittadini hanno scritto alla redazione di AssisiNews, considerando che nella zona sono state installate delle telecamere, che non è però chiaro a quanto servano, visto che apparentemente nessuno le usa e nessuno controlla, neanche a posteriori. E così, per l’ennesima volta, ai cittadini, dopo aver contattato invano chi di dovere, non rimane che scrivere una lettera aperta.

“Volevo segnalarvi – si legge in un breve messaggio arrivato alla pagina Facebook di AssisiNews – uno scempio che si ripropone ogni settimana, dove gruppetti di ragazzi si riuniscono difronte alle palazzine in via Patrono d’Italia dove ci sono USL e guardia medica. Questi ragazzi, oltre a disturbare la quiete pubblica con urli e schiamazzi, non rispettando le direttive anti Covid: sono senza mascherine e creano assembramenti, degradano la zona lasciando i rifiuti del cibo consumato”.

I cittadini che hanno inviato la segnalazione ricordano come “proprio in quella zona sono state installate più telecamere comunali, ma dopo settimane e settimane nessuno fa nulla, quindi a questo punto non si capisce a cosa servono queste telecamere comunali, installate e pagate da tutti noi. Inviamo anche delle foto, e se riusciste a condividere la segnalazione vi ringrazieremo”.