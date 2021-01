Rifiuti abbandonati, ripulita la zona e sanzionati i responsabili

Anno nuovo, solite brutte abitudini vecchie. Ma fortunatamente interviene Ecocave ha ripulito. Ieri a Santa Maria degli Angeli l’ennesimo caso di maleducazione in tema di rifiuti abbandonati. Era accaduto nuovamente nel parcheggio adiacente a via Gabriele D’Annunzio e sul parcheggio sul retro della scuola primaria Giovanni XXIII.

Oltre ai sacchi contenenti rifiuti di varia entità, c’erano anche buste piene di vetro che non viene separato all’interno delle campane verdi, imballi e pezzi di vario genere. E il danno è doppio, perché oltre a deturpare le aree destinate alla raccolta differenziata dove gli ammassamenti sono davvero brutti, a causa dei giorni trascorsi con la sporcizia che giace a terra indisturbata, gli agenti atmosferici e magari qualche animale “curioso” di rovistare, fanno si che gli involucri si aprano spargendo immondizia nelle aree limitrofe.

Ma ora come detto, Ecocave ha risolto il problema dei rifiuti abbandonati. E la Municipale ha anche elevato dei verbali ai trasgressori. Nel 2019 (dati resi noti nel 2020) la municipale aveva elevato 523 sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada, di cui 358 (l’anno precedente erano state 282) per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta). Un trend continuato nel 2020, con ben 100 multe nei primi sei mesi dell’anno, nonostante il lockdown; era stato anche scoperto un furbetto della Tari. Nel 2020 la Municipale, che ieri ha festeggiato il suo patrono (fotogallery in fondo al pezzo) ha elevato multe per 208 per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta).

Durante la celebrazione della Festa del patrono dei vigili urbani, San Sebastiano, ieri sera nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, dopo la funzione religiosa a cui hanno partecipato tutti gli agenti della polizia locale di Assisi, il sindaco Stefania Proietti ha voluto ringraziare, a nome dell’amministrazione, gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno effettuano un servizio di grande delicatezza con abnegazione e alta competenza in una Città importante che rappresenta il centro della spiritualità nel mondo. È stata anche l’occasione per ringraziare in particolare due appuntati scelti, Corrado Mazzoni ed Emilio Ronci, per aver svolto con professionalità il servizio durante l’incendio che ha interessato il parcheggio dell’ospedale di Assisi il 5 luglio dell’anno scorso.

Infine c’è stato un momento di consegna di una pergamena di gratitudine a due vigili, Luigi Natalini e Osvaldo Iuston, due appuntati scelti assisani che, dopo una vita dedicata alla polizia locale, sono andati in pensione. Alla cerimonia, ovviamente ridotta e a distanza, nel rispetto delle normative Covid, hanno partecipato oltre al comandante Antonio Gentili il vice sindaco Valter Stoppini e il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri e i comandanti locali delle forze dell’ordine, di polizia e vigili del fuoco.

Fotogallery: Mauro Berti, redazione AssisiNews