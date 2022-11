Via Perlici, riqualificazione in dirittura d’arrivo

Si concluderanno entro la fine di novembre i lavori di ripavimentazione di via Perlici, che hanno un costo di duecentomila euro e che sono stati disposti dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano di riqualificazione del centro storico. Dagli anni 2000 non venivano effettuati lavori manutentivi di questa portata nel centro storico, addirittura dai tempi di applicazione dei Pir (Piani Integrati di Recupero) e per realizzare la ripavimentazione di Via Perlici l’amministrazione comunale ha recuperato risorse che erano avanzi di bilancio relativi al terremoto del ‘97.

L’intervento prevede il riutilizzo di tutte le pietre centenarie che sono state ripulite e risistemate nel rispetto del disegno geometrico originario. Via Perlici, al termine dei lavori che hanno visto rinnovati tutti i sottoservizi (rete idrica, fognaria, elettrica e gas), tornerà al suo antico splendore. Opere attese da anni visto che inspiegabilmente nei precedenti lavori solo la metà di via Porta Perlici, che dal duomo di San Rufino porta a una pizzeria, era stata ripavimentata. I lavori sono consistiti nella ripavimentazione completa del tratto, in particolare è stata tolta la pietra nera, ora tutta recuperata, trattata e reintegrata rispettando la tessitura originale e la cromia degli elementi lapidei.

I lavori sono prima andati da via del Comune Vecchio fino all’incrocio con via Montecavallo e prevedono, prima del rifacimento della pavimentazione, anche la realizzazione dei sottoservizi (fognatura, acqua, gas) con la riqualificazione del sottofondo. L’intervento in via Porta Perlici è poi continuato fino al “parcheggio degli Aghi” e ora nella parte fino allo sbocco che porta alla Rocca. “Per agevolare lo svolgimento dei lavori e per garantire un’ordinata viabilità, fino al 23 novembre è stato istituito il senso unico alternato regolamento da un semaforo nel tratto tra via Villamena e via della Rocca”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale, che “esprime un ringraziamento ai cittadini residenti della zona che, proprio a causa dei lavori, sono stati costretti a sopportare qualche comprensibile disagio.

© Riproduzione riservata