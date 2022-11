Open Day all’Istituto Polo-Bonghi: tutto pronto per presentare i 5 indirizzi tecnici e professionali

A partire dal mese di novembre entrano nel vivo gli Open Day all’Istituto Polo-Bonghi le attività di orientamento rivolte ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che a breve dovranno scegliere quale sarà il loro percorso formativo per i prossimi cinque anni. L’Istituto Polo Bonghi offre proposte didattiche significative e diversificate, capaci di rispondere alle richieste e alle sfide del mondo attuale che, in continuo cambiamento, ha bisogno di tecnici e professionisti preparati e versatili.

La scuola opera su due sedi, Santa Maria degli Angeli e Bastia, e comprende ben cinque indirizzi di studio, tutti fortemente legati alle innovazioni tecnologiche del mondo digitale, elettronico, informatico, meccanico, della green economy e del web marketing, capaci di formare figure professionali altamente richieste dal mondo del lavoro. I percorsi tecnici sono tre: il corso Tecnico Economico-Informatico AFM articolazione SIA Sistemi Informativi Aziendali, il corso CAT Costruzioni Ambiente e Territorio con specializzazione in Architettura Digitale, il corso ITEE indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione.

Gli indirizzi professionali comprendono due percorsi: corso IPIA Manutenzione e Assistenza Tecnica, il corso IPSC Professionale per i Servizi Commerciali con sede a Bastia Umbra che, dal prossimo anno, propone la novità della formazione di “operatore web”.

I ragazzi, che sono alle prese con la scelta della scuola superiore, insieme ai loro genitori, potranno conoscere la scuola nelle giornate degli Open Day all’Istituto Polo-Bonghi che prenderanno il via Sabato 26 novembre dalle 15,00 alle 18,00 presso le due sedi dell’Istituto, seguiranno gli appuntamenti del 17 dicembre, 14 e 21 gennaio con lo stesso orario; sarà un’ottima occasione per incontrare docenti e alunni della scuola che potranno illustrare i tratti specifici dei diversi indirizzi, rispondere a domande, presentare le diverse attività e far visitare i numerosi spazi laboratoriali dell’istituto.Le visite sono prenotabili attraverso il seguente link (clicca).

Inoltre i ragazzi avranno l’opportunità di fare una scelta ancora più consapevole, vivendo un’esperienza diretta della vita della scuola e delle varie proposte didattiche, approfittando dell’iniziativa “STUDENTE PER UN GIORNO” che si svolgerà nelle settimane 14/18 novembre, 12/16 dicembre e 9/13 e 16/20 gennaio, la prenotazione si potrà effettuare tramite il seguente link (clicca)

È possibile anche seguire le diverse attività culturali e formative che propone la scuola, come i Progetti Erasmus, i corsi ICDL, conferenze, concorsi e molto altro, anche attraverso il profilo InstagramPolo Bonghi e la pagina Facebook “Istituto Istruzione Superiore Polo-Bonghi Assisi”, che offrono uno spaccato della vita dell’istituto e vedonoprotagonisti gli alunni, coinvolti in molteplici iniziative.

Informazioni più dettagliate sui nel sito www.polobonghi.it

