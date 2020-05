Via Ponte dei Galli, partiti i lavori di riqualificazione per 4 milioni di euro

Da mercoledì 13 maggio sono cominciati i lavori in Via Ponte dei Galli. L’intervento per la messa in sicurezza della viabilità è stato finanziato con 4 milioni concessi, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Incaricato di effettuare i lavori è il Comune per conto della Protezione civile nazionale e in tempi rapidi, dalla notizia dell’assegnazione del contributo (autunno 2019), è stato redatto il progetto tecnico, sono stati interpellati tutti gli enti competenti per le autorizzazioni (Soprintendenza in primis) e quindi dal 13 di questo mese la partenza dei lavori, dopo l’allestimento del cantiere avvenuto a inizio mese.

Da oltre cinquant’anni – sottolinea una nota dell’amministrazione comunale – necessitava di un intervento strutturale della carreggiata per rispondere ai criteri di sicurezza della viabilità dei cittadini. Nel dettaglio, il progetto riguarda poco più di un chilometro della via comunale Ponte dei Galli, ora a senso unico, che collega Porta San Giacomo alla strada verso la chiesa di Santa Croce, quindi conduce dal centro alla pianura della città.

L’intervento è urgente e si rende necessario per assicurare la stabilità del corpo stradale interessato da anni da fenomeni di dissesto idrogeologico e smottamenti sia a monte che a valle; verrà realizzato anche un sistema di tenuta per eliminare gli scivolamenti di materiale terroso proveniente dal versante a monte della strada che attualmente si verificano in occasione delle piogge e per drenare le acque impedendone l’infiltrazione nell’asfalto.

Al termine dei lavori di pavimentazione, oltre alla segnaletica, verranno ripristinati gli stalli del parcheggio esistente presso Porta San Giacomo e un apposito camminamento per i numerosi pellegrini che percorrono questa strada sulla quale si intersecano 3 importanti cammini turistici. I lavori in via Ponte dei Galli avranno la durata di circa 200 giorni consecutivi e la fine è prevista per novembre prossimo. Per quando riguarda le modifiche della viabilità, è stato disposto con ordinanza il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli (ad esclusione ovviamente dei mezzi dell’impresa che compie i lavori) con l’indicazione dell’itinerario alternativo di via Albornoz in entrata e uscita dal centro storico.

L’amministrazione comunale ha già vagliato soluzioni alternative per coloro che attualmente parcheggiano nei pressi di Porta San Giacomo: da mercoledì 13 maggio per tutta la durata dei lavori – quindi almeno fino a novembre- il parcheggio del Tiro a Segno non sarà più a pagamento ma con sosta libera, a disposizione di cittadini e visitatori che, si spera, quanto prima ritornino. Le categorie attualmente autorizzate (residenti e pendolari) avranno i posti riservati nella zona limitrofa alle mura urbiche. “Queste importanti risorse che avevamo reperito dal Governo per opere pubbliche attese da decenni in città – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – fanno parte del nostro ‘piano Marshall’ di rilancio dell’edilizia attraverso lavori pubblici: sono in apertura cantieri per oltre 16 milioni di euro nel territorio comunale per opere che servono alla città e che in questo momento faranno da volano anche all’economia locale”.