Via Stradone, a breve nel tratto assisano al via i lavori da 222.000 euro

È stato finanziato l’intervento relativo ai lavori in via Stradone sul tratto di competenza del Comune di Assisi nel tratto intercomunale che collega le frazioni di Castelnuovo e Tordandrea a Cannara.

Ne dà notizia l’amministrazione comunale di Assisi, secondo cui “Le risorse rientrano nell’ambito del finanziamento del “programma di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici 2016” e ammontano a circa 222 mila euro. Di recente è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’Anas su richiesta delle amministrazioni comunali di Assisi e Cannara che hanno sollecitato lo stralcio dei lavori. Infatti, attualmente, l’intervento è in fase di progettazione e una volta concluso l’iter saranno acquisiti i pareri degli organi competenti al fine di procedere all’appalto dei lavori”.

Già in precedenza (e non senza qualche ironia e protesta dei residenti) era stato rifatto l’asfalto nelle zone più sconnesse, provveduto al ripristino dell’arteria (con un investimento del comune di Assisi di oltre 30.000 euro a dicembre 2022); allora i sindaci di Assisi e Cannara Stefania Proietti e Fabrizio Gareggia si sono adoperati per la messa in sicurezza della strada molto frequentata che collega le due frazioni di Assisi a Cannara e allo svincolo per Bettona. Tuttavia la necessaria manutenzione straordinaria è molto più onerosa anche perchè da parecchi anni non si effettuavano lavori di un certo rilievo, ora le risorse sono state trovate a livello nazionale tramite Anas.

“Sempre per garantire la sicurezza in via Stradone – conclude la nota del Comune – i due sindaci avevano deciso di disporre il limite di 30 chilometri orari e il divieto di transito per cicli e motocicli. L’intervento riguarderà il ripristino di alcuni tratti del piano viabile in dissesto e la regimazione acque. Ovviamente i due sindaci esprimono soddisfazione per l’ottenimento del finanziamento che consentirà di riqualificare una strada significativa per il collegamento tra i territori e soprattutto utile per tanti cittadini”.

