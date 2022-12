Via Stradone a Castelnuovo “abbandonata da decenni”: l’appello dei residenti per i lavori

Una strada abbandonata a se stessa e che da oltre 30 anni versa in condizioni precarie. È via Stradone nella zona di Castelnuovo, che comporta una doppia spesa per il Comuni di Assisi e Cannara (la strada si snoda tra i due Comuni) visto che oltre all’incuria sono proprio gli enti a dover risarcire – stando a quanto segnalano i residenti – i danni di cerchi e gomme delle auto spaccate. Ma ci sono anche problemi per i residenti e per chi vi transita, visto che è impedito l’accesso a moto, motorini e biciclette e le auto non possono andare a più di 30 all’ora proprio viste le condizioni del manto stradale.

In realtà da qualche giorno qualcosa si è mosso, sono stati infatti rifatti 3 piccoli tratti tra i più ammalorati, e i divieti sono parzialmente cambiati dopo che i Comuni di Assisi e Cannara hanno svolto questi lavori su via Stradone: la strada potrà essere riaperta a cicli e motocicli mentre resterà comunque il limite di velocità a 30 km/h. Nella parte assisana è stato rifatto l’asfalto nelle zone sconnesse, provveduto al ripristino e alla definitiva messa in sicurezza. Lo stesso accadrà nel tratto finale della via. Per motivi organizzativi della ditta che effettua i lavori si è proceduto per tappe prima nell’area assisana e poi in quella cannarese. “Ma – dicono i residenti – è solo un contentino dopo 35 anni di abbandono e non è così che si risolve il problema di una strada tutta avallata, spaccata e con le buche”.

La strada non è infatti citata in nessuno dei quattro piani strade realizzati dalla giunta Proietti – in carica negli ultimi sei anni – per cui sono stati complessivamente impiegati circa 4 milioni di euro; ma non andrebbe meglio, le segnalazioni, anche per quanto riguarda il tratto di competenza del Comune di Cannara, anch’esso abbandonato da anni. Detto che la viabilità del territorio comunale assisano si estende per oltre 187 kmq con centinaia di chilometri di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, questa strada è dimenticata da decenni.

Gli stessi sindaci riconoscono il problema: “È un intervento urgente – hanno detto il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il sindaco di Cannara – che come amministrazioni abbiamo deciso di attuare con risorse proprie dal momento che si tratta di una strada pericolosa e molto frequentata perché collega le due frazioni di Assisi a Cannara e allo svincolo per Bettona e necessitava di una manutenzione straordinaria anche perché da parecchi anni non si effettuavano lavori di un certo rilievo. Con questa decisione abbiamo anche risposto alle segnalazioni dei nostri cittadini che sono costretti a transitare su via Stradone e ci siamo sostituiti a chi avrebbe dovuto effettuare i lavori per evitare situazioni di rischio per tutti”.

Ma i residenti tornano a lanciare appello (e, come detto, ritengono insufficienti i lavori svolti) per chiedere interventi che ridiano dignità totale a via Stradone (nella stessa foto in evidenza, inviata dal Comune, si vede che i lavori sono svolti per metà), senza però le soluzioni con ‘toppe’ temporanee che stanno spuntando in questi giorni. “Questa è via Stradone – la lettera aperta – una strada, se così si può chiamare, abbandonata a se stessa, dove da 35 anni non si fa niente e dove ci sono tante promesse per il suo rifacimento ma nulla di fatto. Tante macchine hanno spaccato cerchi e gomme, quindi il Comune ha dovuto risarcire i danni. Dobbiamo forse aspettare che ci scappi il morto per vederla riasfaltata?”.

