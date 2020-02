Cambia la viabilità per la Festa degli Agricoltori 2020, le modifiche

Cambia la viabilità per la Festa degli Agricoltori 2020, di seguito le modifiche. Come ricorda una nota del Comune. domenica prossima, 16 febbraio, si svolgerà a Santa Maria degli Angeli la manifestazione (qui il programma) “Festa degli Agricoltori”. Si rende pertanto necessario modificare la circolazione e la sosta nelle vie interessate dalle 8 alle 12.

Questi nel dettaglio i provvedimenti adottati per i cambi alla viabilità per la Festa degli Agricoltori 2020:

VIA LOS ANGELES

divieto di circolazione e sosta – a tutti i veicoli a esclusione dei mezzi agricoli partecipanti alla manifestazione – nel tratto di via compreso fra l’intersezione con Via Becchetti alla rotatoria con Via Patrono d’Italia;

VIA SAN PIO X

divieto di sosta – dalle ore 8 alle 11;

divieto di circolazione durante il transito dei mezzi agricoli partecipanti alla manifestazione;

PIAZZALE MADRE TERESA DI CALCUTTA

divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 00 sino al termine della manifestazione;

PIAZZALE SANT’ANTONIO ABATE

divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 00 sino al termine della manifestazione;

PARCHEGGIO ANTISTANTE BAR LOLLINI (ex pesa pubblica)

divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 00 sino al termine della manifestazione;

PARCHEGGIO ANTISTANTE PALAEVENTI

divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 00 sino al termine della manifestazione;

VIA MANZONI

divieto di circolazione – da Via di Valecchie a Via Borsi dalle ore 12 a fine manifestazione esclusi bus di linea ed autobus turistici.