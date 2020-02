Festa degli agricoltori 2020, il programma presentato a Perugia

Tutto pronto per il 16 febbraio: l'iniziativa va in scena a Santa Maria degli Angeli

(M.T.) Tutto pronto per la Festa degli agricoltori 2020, sesta edizione dell’iniziativa in programma a Santa Maria degli Angeli domenica 16 febbraio, quando arriveranno centinaia di simpatizzanti da tutta Italia. Un evento che si sta riservando un posto di primo piano a livello nazionale, raccogliendo macchine agricole e operatori del settore da tutta l’Umbria e sempre più in arrivo anche da fuori regione.

Ad oggi sono circa 300 i trattori e mezzi agricoli iscritti a partecipare, un migliaio le persone presenti, come rivelato nella conferenza stampa tenutasi a Perugia nel Salone d’onore di Palazzo Donini. Il programma prevede il ritrovo alle 8 a Santa Maria degli Angeli zona Poste (via Los Angeles), con iscrizione al percorso, ritiro gadget e colazione contadina. Alle 10 la benedizione dei mezzi e delle palme, seguita alle 11 dalla partenza da Santa Maria degli Angeli, giro a Bastia e ritorno al Palaeventi angelano. Alle 13 la conviviale con autorità e familiari, con sorprese e con la premiazione dei vincitori per le varie categorie: donna alla guida di un trattore, miglior partecipante, trattore dell’anno e trattore più vecchio ma funzionante, macchina semovente. Anche in questa edizione si rinnova la collaborazione della Festa degli agricoltori con l’istituto Alberghiero di Assisi, che collaborerà con il Catering “il Quadrifoglio” per la buona riuscita della conviviale.

Il ricavato della Festa degli Agricoltori 2020, determinato da quote di iscrizione (28 euro, presenza da confermare entro il 13 febbraio), sponsorizzazioni e contributi, depurato delle spese vive dei costi sostenuti, verrà devoluto in beneficenza per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze così come indicato tra i motivi principali della raccolta fondi. Nell’anno 2019, hanno ricordato gli organizzatori stamattina, sono stati donati 2.700 euro. E la Festa degli agricoltori avrà un “seguito” durante Economy Of Francesco, quando, al Monte Frumentario, ci sarà una tavola rotonda dedicata proprio all’agricoltura.

