Vigili del fuoco di Assisi, cambio al vertice: saluta Enrico Mancinelli (foto)

Vigili del fuoco schierati, suono delle sirene e lampeggianti dei mezzi accesi per il saluto a Enrico Mancinelli, capo distaccamento dei pompieri di Assisi che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età.

Un clima di festa per rendere omaggio a Mancinelli che ha ricoperto l’incarico dal primo agosto del 2019, facendosi apprezzare per competenza, disponibilità e umanità, come testimoniato anche dal calore con il quale i vigili del fuoco di Assisi hanno salutato l’ultimo turno di servizio e la ‘timbratura’ finale di una carriere iniziativa nel 1982 durante il periodo militare, poi da ‘discontinuo’ per divenire poi pompiere effettivo nel 1987con gran parte del servizio svolto proprio nella città serafica.

“Devo ringraziare chi mi aiutato all’inizio di carriera e poi, da capo distaccamento tutti coloro che hanno lavorato con me e che ci hanno permesso di operare per il territorio: senza di loro, che ringrazio, nulla avrei potuto fare da solo. Sono grato a tutti e li ringrazio: quella dei vigili del fuoco è una famiglia ed è stato veramente bello vivere questa esperienza con questo spirito di unità, di sacrificio, di condivisione” ha detto commosso Enrico Mancinelli secondo quanto riportato dalla Nazione Umbria.

Poi momento conviviale che ha visto la presenza dei pompieri di ieri e di oggi che hanno voluto così essergli vicini in questo momento. Presenti, fra gli altri, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, Antonio Albanese, Fabiola Filippa, funzionario responsabile per il distaccamento di Assisi, il sindaco della città serafica Stefania Proietti, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di san Francesco, i vertici locali delle forze dell’ordine, i familiari, oltre a Valter Cardia che dal primo settembre riveste l’incarico di capo distaccamento della città di san Francesco.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata