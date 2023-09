Assisi Città di Poeti, grande successo per la prima (foto)

Al via da oggi e fino al 7 settembre l’iniziativa Assisi Città di Poeti, “Un omaggio alle figure poetiche legate ad Assisi, attraverso un viaggio fra memoria e sogno, con l’aiuto di arti performative, musica e parola, in un contesto unico e fortemente suggestivo, come l’area naturalistica intorno alla chiesa di San Damiano, dove Francesco compose il Cantico delle Creature”.

Ideata e organizzata dal Piccolo Teatro degli Instabili con il sostegno del Comune di Assisi, il patrocinio dell’Accademia Properziana del Subasio e la collaborazione del Santuario di San Damiano–Frati Minori dell’Umbria e della Fondazione Elpis (Oasi Sacro Cuore). L’iniziativa “sarà prima di tutto un’esplorazione all’insegna dell’ascolto, con i partecipanti chiamati ad assaporare la parola scritta e pensata da illustri figure poetiche di Assisi o ad essa collegate, come Properzio, George Herbert, Piero Mirti, Louis Le Cardonnel, Pietro Metastasio, Giuseppe Leonelli, Giovanni Bini Cima, Maria Luisa Fiumi. “Città di poeti” si terrà anche domani, 6 settembre, e dopodomani, 7 settembre, con partenza alle ore 19, dall’Oasi del Sacro Cuore, in via Vittorio Emanuele II, 5, ad Assisi.

La performance è itinerante e prevede un percorso prevalentemente in discesa di circa un chilometro e mezzo, per un massimo di 50 spettatori a serata. Al termine ci sarà un servizio navetta gratuito per tornare al punto di partenza. Biglietto unico acquistabile su: liveticket.it/ogniangoloognipietra. Per informazioni: 333 7853003 – info@ogniangoloognipietra.it – www.ogniangoloognipietra.it

