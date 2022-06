Violazioni al codice della strada, numerose le sanzioni dei carabinieri

Continua l’azione preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, che nell’ultima settimana hanno elevato numerosi verbali per violazioni del codice della strada e controllato ben 431 persone e 322 veicoli. I militari del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato un uomo, di origine extracomunitaria ma da anni residente ad Assisi, che si trovava alla guida del suo SUV senza la prevista revisione periodica; stessa sorte è toccata anche ad altre due donne, una delle quali di origine extracomunitaria, che si trovavano al volante senza aver effettuato la revisione.

Gli stessi militari hanno sanzionato anche un anziano, originario di Cannara, poiché guidava senza le lenti correttive nonostante l’obbligo annotato sulla sua patente di guida, mentre un altro giovane è stato multato per aver parcheggiato l’auto in senso opposto a quello di marcia. Anche a Petrignano d’Assisi i militari della Stazione hanno avuto da fare per violazioni al codice della strada: un giovane a bordo del suo motorino ha imboccato una strada contromano, andando a schiantarsi contro un altro veicolo che proveniva dal senso opposto: all’arrivo dei militari, il giovane è risultato privo di patente e a bordo di un mezzo già sottoposto a fermo amministrativo.

Per tali motivi è stato sanzionato con diversi verbali e il mezzo gli è stato sequestrato ai fini della confisca.

A Torgiano, infine, i Carabinieri hanno sanzionato 2 conducenti che guidavano senza cintura di sicurezza e 2 automobilisti che avevano parcheggiato il proprio veicolo, pur non avendone titolo, sugli stalli riservati ai portatori di handicap.

© Riproduzione riservata