Violento acquazzone sull’assisano, strade allagate e traffico in tilt (foto+video)

Numerose le forazze tappate che non hanno retto all’acqua caduta penetrata anche in alcuni vani dell’ospedale di Assisi

Un violento acquazzone si è abbattuto sul territorio di Assisi, Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra e nei dintorni. Problemi alla viabilità e numerosi allagamenti sulle strade e nei sottopassi del territorio.

Allagato e chiuso subito il sottopasso di via San Bernardino da Siena a Santa Maria degli Angeli, con i problemi maggiori proprio a Santa Maria Angeli con le arterie principali completamente allagate. È stato così nel centro cittadino, una piscina a cielo aperto (come sempre quando piove abbondantemente) la strada di sampietrini in piazza al fianco della basilica, poi allagate da via Los Angeles a via della Repubblica, da via Risorgimento a via Ermini, via Pertini e limitrofe. (Continua dopo il video)

Acqua penetrata anche all’ospedale di Assisi all’interno di alcuni locali e danni ai soffitti e ad alcune pareti. Un problema non nuovo che era capitato anche non troppo tempo fa e che a quanto pare non è stato ancora oggi risolto (oppure risolto solo in parte).

Problemi segnalati anche in via di Valecchie dove “come al solito non c’era più la strada, ma il Tevere – denuncia un residente – mi è entrata in casa acqua. A quando l’asfaltatura?”.

Problemi anche alle rotatorie e agli accessi alla SS 75, con l’acqua che aveva temporaneamente raggiunto livelli sopra il limite. Numerose le auto che sono state costrette a fermarsi ai lati delle carreggiate. Allagati anche alcuni sottopassi di Bastia Umbra. Ancora problemi lungo i canali di scolo ai lati delle carreggiate al confine fra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, sulla provinciale via San Francescuccio de’ Mietitori e strade limitrofe, canali di scolo troppo pieni di vegetazione non curata e di sporcizia.