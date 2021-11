Visita di Papa Francesco a Santa Maria, i cambi alla viabilità; torna l’obbligo di mascherina all’aperto

In occasione della visita di Papa Francesco, in programma domani a Santa Maria degli Angeli, si rendono necessari alcuni provvedimenti come l’obbligo di indossare la mascherina che, per ordinanza comunale, è esteso anche alla zona esterna della Basilica delimitata dalle transenne. Sono state disposte inoltre anche alcune modifiche alla viabilità cittadina oltre a quelle già annunciate ieri.

– A partire dalle ore 20 di stasera e fino al termine della visita domani è stato istituito il DIVIETO DI SOSTA in Viale Maratona; Via Patrono d’Italia, tratto da via Los Angeles a via Manzoni, comprese le aree di sosta laterali alla via (ivi comprese quindi le zone antistanti gli edifici di cui ai civici 66-62-60-43-39- 50/a, l’area di sosta del Mc Donald’s, lo slargo laterale al Palazzo Comunale); Piazza Porziuncola comprese le aree di sosta laterali (ivi comprese quindi le zone antistanti gli edifici di cui ai civici 8 – 8/a – 8/c ) e l’area di sosta adiacente a Via Los Angeles e ai giardini pubblici della Basilica di Santa Maria degli Angeli; Piazza Garibaldi; Piazza Caduti di Nassirya; Via De Gasperi; Via Los Angeles, da via A. Diaz al parcheggio antistante la farmacia comunale escluso, ivi comprese le aree di sosta laterali alla viabilità principale (ivi comprese quindi zone antistanti i civici 30 – 32 – 34 -36 – 47 – 37 – 35/a – 35 – 31); Via San Bernardino da Siena relativamente all’are antistante l’edificio contraddistinto al civico n. 3; Via Becchetti (tratto da Via Della Repubblica a Via De Gasperi); Via Santarelli; Via Micarelli; Piazza Innocenzo III (strada di collegamento tra Piazza Innocenzo III e Via Micarelli); Via Protomartiri Francescani, tratto da Via Patrono d’Italia a Via Matteucci; Via Capitolo delle Stuoie; parcheggio pubblico Domus Pacis (eccetto i mezzi della stampa e altri utenti autorizzati a sostare per l’evento) .

– Sempre in occasione della visita di Papa Francesco è stato poi disposto il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle 7 di domani mattina fino al termine della visita del Pontefice in Via Patrono d’Italia (tratto da via Los Angeles a via Manzoni); Piazza Garibaldi; Piazza della Porziuncola; Piazza Caduti di Nassirya; Via De Gasperi; Via Los Angeles (da via Astengo e Martelli a Via Diaz); Via Becchetti (tratto da via della Repubblica a Via De Gasperi); Via Santarelli; Via Micarelli; Piazza Innocenzo III; Via Protomartiri Francescani (tratto da Via Patrono d’Italia a Via Matteucci); Via Capitolo delle Stuoie; Via Carducci; Via San Bernardino da Siena (in entrata tratto da Via Pertini a via Los Angeles); Via San Pio X (eccetto residenti); Via Pertini (in entrata da Via Diaz e da Via San Bernardino da Siena) e ogni altra strada o passo che conduce direttamente alle suddette vie.

– Ai residenti dell’area ricompresa tra Viale Maratona e via Patrono D’Italia e la zona della stazione ferroviaria, compatibilmente con il transito dei cortei, sarà consentita l’uscita dal varco controllato antistante Via Carducci.

Questi gli itinerari alternativi:

Per e da Assisi:

a) strada regionae 147 da Bastia Umbra (Via Campiglione);

b) veicoli provenienti da nord – uscita ss 75 Santa Maria degli Angeli sud, Via Astengo Martelli, Via Matteucci, Via Protomartiri Francescani , Via di Valecchie;

c) veicoli provenienti da sud – uscita ss 75 Santa Maria degli Angeli sud, Via di Bartolo, Via di Valecchie.

Per Santa Maria degli Angeli centro: uscita Santa Maria degli Angeli nord, Via Diaz, Via Ermini, Via Los Angeles.

– Dalle 6 di domani e fino al termine della visita è stata disposta la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico e quindi è prevista la rimozione di tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro oggetto di occupazione delle attività commerciali che insistono sulle seguenti vie e piazze Via Becchetti (tratto da Via della Repubblica a Via de Gasperi), Via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Via Micarelli, Via Patrono d’Italia (tratto da Via Los Angeles a Via Manzoni).

– È garantito infine a tutti i mezzi del trasporto extraurbano, compreso quello diretto agli istituti scolastici, l’arrivo a destinazione, anche attraverso percorsi alternativi.

Infine, in occasione della visita di Papa Francesco, sarà interdetto il passaggio dei bus in via Los Angeles, tra la farmacia comunale e la rotonda di via Patrono d’Italia. La linea C non transiterà in via Los Angeles, via Diaz e via Ermini, è assicurato il collegamento tra Assisi e la stazione ferroviaria.

E arriva anche il messaggio del sindaco: “Domani la Visita di Papa Francesco, di nuovo qui ad Assisi. Ancora una volta, nella Porziuncola, si farà testimone vivente del suo magistero: Francesco torna a Santa Maria degli Angeli per stare insieme ai poveri, in mezzo ai poveri, per ascoltare, dalla loro viva voce, la testimonianza della loro esistenza, e pregare con loro. Un segno forte, un gesto dirompente e vero, che ci mette in discussione nella nostra attività amministrativa e di vita cittadina. Infatti, con il suo ennesimo gesto di amore assoluto, Papa Francesco, oltre a eleggere Assisi come città messaggio del suo magistero, ci invita a mettere concretamente i poveri e i più fragili al centro in ogni nostro campo di responsabilità, primo tra tutti quello politico, e chiede di prenderci cura degli altri a partire dai poveri, facendolo egli stesso per primo”.

“Con il suo agire Papa Francesco ci apre la strada per affrontare le sfide, quella della lotta a ogni povertà come quella, così intimamente legata, della questione ambientale, e ci chiede – come ha fatto nel suo messaggio ai delegati della Cop26 – di farlo ‘con decisioni concrete ispirate dalla responsabilità verso le generazioni presenti e future’. Come amministratori e cittadini, felici di accogliere nuovamente il Santo Padre nella nostra amata città, vogliamo conformarci al suo messaggio di amore verso i poveri e costruire un mondo migliore a partire da Assisi: per questo, ad accogliere Papa Francesco prima del suo incontro con i poveri, ci sarà una rappresentanza dei bambini delle scuole d’infanzia, elementari e medie, a dimostrazione del futuro che si apre alla speranza”.

(Aggiornamento delle 17.15)

© Riproduzione riservata