Migliori panettoni al mondo, c’è anche quello della perugina Flavia Gareffa

C’ è quello classico, quello artistico, quello farcito e anche la versione gluten free. Tra i migliori panettoni del mondo che hanno battuto la concorrenza di 300 pasticcieri concorrenti provenienti dal Giappone dalla Spagna dal Sud America e da altri territori c’è anche quello di una ragazza umbra, Flavia Gareffa di Perugia, che si è esibita con una realizzazione in tema natalizio.

Quattro i titoli che sono stati assegnati al termine della sfida The best panettone of the world 2021, organizzata a Roma dalla massima istituzione del settore: classico, innovativo, decorato e gluten free. Oltre a Flavia Gareffa, Fabio Albanesi, pasticcere romano che ha elaborato la più classica delle ricette per il panettone, ha vinto appunto nella categoria classico, mentre Luca Porretto, pasticcere di Bologna, ha vinto per la categoria innovativo. Si è esibito con un panettone con tre strati, tra i quali emergeva quello all’ alchermes che dava a tutti l’ interno la colorazione rossa. Sacromonte Srl: azienda rappresentata da Marco Paoli Molinari con una lunga esperienza in Giappone come pastry Chef Italiano, ha infine vinto per la categoria gluten free.

Roberto Lestani, presidente della giuria, ha sottolineato che la competizione, patrocinata dal ministero degli Affari Esteri e dell’Istruzione, ha espresso l’auspicio che la manifestazione “possa essere per molti il punto di partenza o la conferma di un percorso, ma soprattutto contenti di trasmettere nel mondo attraverso queste competizioni la nostra arte della pasticceria”.

(Foto in evidenza da Flavia Gareffa cake designer/Facebook)

